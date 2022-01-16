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Вдову Градского ограбили, инсценировав ДТП. Забрали 100 млн руб.

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Вдова певца Александра Градского стала жертвой грабителей. На неё напали в Подмосковье.

«Сегодня вечером совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — 100 миллионов рублей», — цитирует РИА Новости слова своего источника в правоохранительных органах 16 января.

«Эхо Москвы» сообщает, что это было подставное ДТП на 255 километре ЦКАД. Спровоцировав аварию, незнакомцы подсели к женщине в машину и якобы достали оружие. Вместе с ними Марина Коташенко вернулась домой, в коттедж в Наро-Фоминском районе, отдала нападавшим деньги, а потом отвезла их в Апрелевку.

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни.

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Комментарии (4)

Mazzzz
Кто то наследство получит на 100 млн меньше
265027801
Действительно откуда? Не в полиции же работает
xepnuminu
откуда такие бабки в доме?
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