Все самолеты с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Все десять самолетов с десантниками, которые участвовали в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулись в Россию. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Самолеты приземлились на аэродроме Северный в Иваново. После посадки последнего борта там торжественно встретят десантников, «выполнивших все поставленные задачи».

«По окончании торжественного митинга личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации», — добавили в Минобороны.

Об успешном завершении операции в Казахстане заявили 13 января. Российские десантники последними покинули страну.