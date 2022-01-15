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Все самолеты с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

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Все десять самолетов с десантниками, которые участвовали в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулись в Россию. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Самолеты приземлились на аэродроме Северный в Иваново. После посадки последнего борта там торжественно встретят десантников, «выполнивших все поставленные задачи».

«По окончании торжественного митинга личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации», — добавили в Минобороны.

Об успешном завершении операции в Казахстане заявили 13 января. Российские десантники последними покинули страну.

Решение о вводе войск было принято 6 января Советом коллективной безопасности ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алматы.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержано около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

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Комментарии (15)

Memory17
Китайцы показали Западу, как надо разговаривать с гопниками, хватило одного звонка из Китая и пересидент, поджав хвост, начал стремительный вывод войск )
А ведь с какой помпой входили на 3 дня ))
Brit
Что Лукашенко, что Назарбаев/Токаев. Мертвецы на русском костыле. Убери костыль и моментально упадут.
Но кто для Путина станет костылём? Ведь не за горами оранжевая революция и в России.
chip1
Все живые и слава Богу, а вот результат поездки сомнителен, спасенные правящие кланы Казахстана еще некоторое время посвистят дифирамбы Путину, для приличия, а потом будут выкручивать свою политику по тому же направлению что и был, Запад, Китай- друг и партнер, Россия - вынужденный сосед по границе!
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