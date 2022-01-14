«Мы вежливые люди». Лавров заявил, что Россия не будет «зазывать» Казахстан в Союзное государство

Глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективы присоединения Казахстана к Союзному государству России и Белоруссии.



«У нас нет привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствие с которой, если кто-то обращается, то мы рассматриваем это конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», – сказал он 14 января на своей ежегодной пресс-конференции.



«Фонтанка» писала, что накануне, 13 января, начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Он займет около десяти дней. Президент РФ Владимир Путин отметил, что военные выполнили задачу и сыграли «очень важную роль» в стабилизации ситуации в республике.

