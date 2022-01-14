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«Мы вежливые люди». Лавров заявил, что Россия не будет «зазывать» Казахстан в Союзное государство

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Глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективы присоединения Казахстана к Союзному государству России и Белоруссии.

«У нас нет привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствие с которой, если кто-то обращается, то мы рассматриваем это конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», – сказал он 14 января на своей ежегодной пресс-конференции.

«Фонтанка» писала, что накануне, 13 января, начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Он займет около десяти дней. Президент РФ Владимир Путин отметил, что военные выполнили задачу и сыграли «очень важную роль» в стабилизации ситуации в республике.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. В ходе беспорядков происходили нападения на правительственные объекты, магазины, банки, офисы партий. Был захвачен аэропорт Алма-Аты. В стране был введён режим ЧП, отключён Интернет.

В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера».

СМИ сообщили о «зачистке» силового аппарата от ставленников прежнего президента, Назарбаева. 8 января экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. 13 января стало известно, что экс-председатель КНБ и двое его заместителей проверяются «по фактам, направленным на насильственный захват власти».

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали.

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Комментарии (2)

McGillavry
Одно время он казался единственным вменяемым. Но, как говорится, с кем поведёшься, с тем и наберёшься.
Инкогнито2021
брешет
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