Куда пойти 14 — 16 января: «Тварь» в Александринском театре, сказки в Михайловском замке и праздник Beatles

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







В новом гиде «Фонтанки» собрали два десятка идей того, где и как провести выходные на площадках камерных и не очень.

Актуально

Безумие по Сологубу — в Александринке 15 и 16 января, 18+

На Новой сцене Александринского театра премьера спектакля «Тварь» по мотивам романа «Мелкий бес» Фёдора Сологуба. Главный герой — провинциальный учитель, чьё сознание наполнено «сумрачными чувствами»: он зол, завистлив, мелочен и постепенно сходит с ума. Режиссёр Никита Кобелев поместил персонажа в условное, вневременное пространство и расположил на сцене огромную черно-белую грифельную доску, играющую роль экрана для проекций. В субботу в 17:00 на Новой сцене пройдёт встреча с постановочной командой спектакля, которой можно задать любые вопросы. Вход на вечер по регистрации, а в театр пускают только по QR-коду.

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Сказки, как их видят художники-графики До 10 февраля

Под иллюстрациями в сборниках Пушкина, Андерсена, Толстого, Чехова и Куприна в советских книгах второй половины 1950 годов встречаются нестандартные инициалы — «Г. А. В.». Таким запоминающимся тройным сочетанием подписывались братья Траугот — Александр и Валерий — ленинградские графики-экспериментаторы. На выставке «Внутренняя книга» в Михайловском замке кураторы выставили их классические рисунки к сказкам, иллюстрации к книгам о цирке, которые так и не были изданы, а также пейзажи, портреты и натюрморты в разной стилистике. В музей пускают только по QR-коду.



Фото: Пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться







Филармония показывает молодых музыкантов 16 января, 19:00, 6+

В Филармонии проходит IV Международный музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой» «От звезды и до воды». Выступают молодые музыканты и солисты: пианисты Александр Кашпурин и Ксения Гаврилова, баритон — Вячеслав Козловский, сопрано — Инара Козловская, Алиса Медведева и Лей Чжан. Оркестром русских народных инструментов им. Н. П. Фомина на вечере руководит дирижёр Анатолий Семёнов. Вход в Малый зал только по QR-коду.

В театре

Сурганова озвучит себя и Бродского 14 января, 20:00, 16+

На «Лендоке» в пятницу в спектакле в стиле stand-up сыграют телеведущая Светлана Иванникова и рок-музыкант Светлана Сурганова. Героини будут рассуждать о потере смысла жизни в гонке за успехом. Кроме текстов самой Сургановой прозвучат стихи Бродского, Ахмадулиной и Самойлова. «Каждый раз у нас новые спектакли», — говорят участницы представления «Моя счастливая жизнь». Это не дежурная фраза: часть действия — чистая импровизация.



«Спящая красавица» приехала из Владивостока 14 и 16 января, 19:00, 6+

Артисты Приморской сцены Мариинского театра приехали в Петербург на гастроли. В выходные показывают «Спящую красавицу». Партию принцессы Авроры танцует ведущая солистка Анна Самострелова, принц Дезире — Сергей Уманец. Хореографию Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева дополнил художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев.

«Дни Савелия» стали спектаклем 16 января, 19:00, 12+

В Городском театре впервые показывают спектакль «Дни Савелия». Основой сюжета о приключениях кота стал одноимённый роман Григория Служителя. Книга была отмечена премиями «Большая книга» и «Ясная Поляна» и включена в лонг-лист премии «НОС».



Поделиться Поделиться







В «Дяде Ване» сместили акценты 15 и 16 января, 19:00, 16+

Для постановки «Моя дорогая Hélène» в Театре имени Комиссаржевской режиссёр Роман Габриа обратился к «Дяде Ване» Чехова и направил внимание на Елену Андреевну, супругу Александра Серебрякова. «Это никак не противоречит пьесе — я ничего не переворачивал, ничего не менял местами, ни порядок сцен, ни происходящую фабулу, — просто решил подсмотреть сквозь оконные рамы, сквозь дверь этого дома за женщиной: как она живет, как она переживает то, что происходит между мужчинами вокруг нее, то, что происходит с ней», — сказал о спектакле постановщик.

В БТК — лучшее из нового До 21 января

Сразу после новогодних праздников в Большом театре кукол начался фестиваль спектаклей выпускников режиссерского курса Руслана Кудашова разных годов. «Жизнь насекомых» (18+) по роману Виктора Пелевина он поставил сам, а играть позвал своих студентов из РГИСИ. Адаптация выросла из учебных наблюдений за насекомыми и этюдов по развитию пластики рук. Показ пройдёт 14 января в 19:00. В воскресенье, 16 января, на сцене играют «Минотаврум» (16+). Историю о Тесее и лабиринте в спектакль превратил Денис Казачук и добавил новые смыслы. Зрители увидят зарисовку о гневе и ярости, которую люди запирают в себе.



Фото: puets.ru Поделиться Поделиться







Вечное и классическое

День Beatles отметят с музыкой

16 января, 19:00, 6+

Во всемирный день Beatles в клубе «Аврора» прозвучат все хиты ливерпульской четвёрки и некоторых их современников. Праздником руководят молодые российские группы — Underhood, Fuzzliers, «Плохие манеры» и Debaser House Band. Весь сбор от концерта пойдет на развитие Музея «Битлз» Коли Васина. Ведущий вечера — шоумен Сева Москвин. Вход только с QR-кодом.

Покой и радость нашли за КАДом

С 15 января, 6+

Если московские арт-деятели то и дело создают работы-опровержения того, что за «МКАДом жизни нет», то для Петербурга тема в новинку. Показать спокойствие земель за пределами города и кольцевой автодороги взялась художница Яна Тарасова. Серию картин «ЗаКадочная жизнь» выставили в музее-квартире А. А. Блока.



Узнать новое

Российский поп обсудят всерьёз 14 января, 19:00, 18+

В библиотеке «Охта-8» на этих выходных обсуждают постсоветскую поп-музыку. Любителей песен Пугачёвой или Агутина и тех, кто «подобное» презирает, рассудят музыкальные редакторы Николай Овчинников и Владимир Завьялов. Вход на лекцию «Не надо стесняться» по регистрации.



«Манеж» научит подростков читать 15 января, 17:00, 14+

В «Манеже» открывается подростковый книжный клуб. На первой встрече будут обсуждать пьесу Горького «На дне» и классическую литературу в целом. Участвовать могут горожане с 14 лет до 21 года. Вход по предварительной регистрации, совершеннолетних попросят предъявить QR-код.



В Строгановском детям устроили сказку 15 и 16 января, 11:00 и 16:30, 0+

Русский музей завершает череду новогодних событий театрализованной экскурсией-квестом для детей «Приключение феи сказок в Строгановском дворце». Участников проведут по залам и познакомят с известными героями: Мальвиной, Буратино, Белоснежкой и Котом в сапогах. У взрослых спросят QR-код.

Классику Мольера разберут к юбилею 16 января, 17:00, 16+

К 400-летию со дня рождения Жан-Батиста Мольера в библиотеке Маяковского на набережной Фонтанки обсудят пьесу «Тартюф» и «феномен предательства». Сюжет про молодого обманщика, втёршегося в доверие к богачу, под которым, вероятно, подразумевался Людовик XIV. После премьеры пьеса была запрещена во Франции и вернулась на сцену спустя пять лет. Вариации истории сейчас представлены во многих театрах России и мира. На встрече будет шанс узнать о причинах такой популярности.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Профессор РГИСИ обратится к Италии 15 января, 16:00, 16+

В субботу в «Открытой гостиной» профессор Российского государственного института сценических искусств Вадим Максимов прочитает лекцию «Театральность архитектуры ренессансной Италии». Ведущий сравнит становление европейского театра Средневековья и Ренессанса с эволюцией эпохи античности и объяснит, как Флоренция повлияла на театр ХХ века.

На экране

В «Родине» — кино с севера До 16 января, 18+

В «Родине» все выходные проходят показы фестиваля «Фильмы с севера: время рассудит». В программу смотра попали короткометражки из Норвегии, России и Швеции. За каждый сеанс на экране сменяются шесть работ. Открывает показ «Форс-мажор», посвященный норвежской инди-рок-группе Kråkesøl и записи её нового альбома.

Антониони возвращают в кино С 14 января, 18+

Компания «Иноекино» выпускает в российский прокат «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, празднуя 55-летие фильма. Первый показ начнется в «Авроре» в пятницу в 20:00. Меланхоличная история о фотографе, случайно снявшем момент убийства, примечательна тем, что это первый полностью англоязычный фильм итальянского мастера. 16 января в 18:30 посмотреть ленту можно и на «Ленфильме», где о ней расскажет главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.



Фото: Кадр из фильма «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони Поделиться Поделиться







От Озона — драма об эвтаназии 15 января, 20:00, 18+

В «Авроре» на субботу запланирован спецпоказ фильма — номинанта на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля-2021. Драму «Всё прошло хорошо» Франсуа Озона о мужчине, который говорит дочерям, что хотел бы совершить эвтаназию, критики оценили как «удивительно остроумный», «самый человечный», «самый зрелый фильм».



Автор: youtube.com/Movies for everyday

«Лакричная пицца» покажет молодость С 13 января, 16+

До проката дошла новая работа Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», автора «Нефти» и «Магнолии». В центре сюжета оказываются дружба и отношения пятнадцатилетнего подростка и двадцати-с-чем-то-летней девушки в эпоху 1970-х. Главные роли исполнили дебютанты Алана Хаим и Купер Хоффман, а вот состав второго плана звёздный: Брэдли Купер, Том Уэйтс, Шон Пенн и Бен Стиллер.

«King's Man»: Распутин и пистолеты С 13 января, 16+

Категория новинок к пятнице пополнилась фильмом «King's Man: Начало». В перезапуске франшизы о британской секретной службе, работающей на благо человечества, джентльмены перемещаются на сто лет назад и знакомятся с Распутиным. Состав главных героев и их исполнителей поменялся: на месте Колина Ферта и Тэрона Эджертона оказались Рэйф Файнс и Джемма Артертон.



Автор: youtube.com/ 20th Century Studios Russia

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

