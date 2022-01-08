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В кино расскажут предысторию службы Kingsman

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С 13 января в кинотеатрах начнут показывать «Kinsman: Начало» (16+). Не столько продолжение, сколько полноценный перезапуск весьма успешной франшизы про британскую секретную службу настоящих джентльменов.

Фото: vk.com/foxrussia/
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Состав главных героев и их исполнителей полностью сменился: Колина Ферта и Тэрона Эджертона сменили Ральф Файнс и Джемма Артертон. Само действие создатель саги Мэттью Вон перенес на сто лет назад, во времена начала Первой мировой войны. Среди героев, соответственно, Распутин, Николай Второй, король Георг, кайзер Вильгельм — причем последних троих играет один и тот же актер, Том Холландер. В общем говоря, к эффектному ироничному боевику решили добавить альтернативную историю — и «Kingsman» от этого вряд ли потеряет.

Иван Чувиляев

Фото: vk.com/foxrussia/

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