В кино расскажут предысторию службы Kingsman

С 13 января в кинотеатрах начнут показывать «Kinsman: Начало» (16+). Не столько продолжение, сколько полноценный перезапуск весьма успешной франшизы про британскую секретную службу настоящих джентльменов.
Состав главных героев и их исполнителей полностью сменился: Колина Ферта и Тэрона Эджертона сменили Ральф Файнс и Джемма Артертон. Само действие создатель саги Мэттью Вон перенес на сто лет назад, во времена начала Первой мировой войны. Среди героев, соответственно, Распутин, Николай Второй, король Георг, кайзер Вильгельм — причем последних троих играет один и тот же актер, Том Холландер. В общем говоря, к эффектному ироничному боевику решили добавить альтернативную историю — и «Kingsman» от этого вряд ли потеряет.
Иван Чувиляев