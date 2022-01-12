В Русском музее покажут «Внутреннюю книгу» братьев Трауготов

«Внутренняя книга» — финальный проект, который Русский музей открывает в честь 90-летия Александра Траугота. На экспозиции вы сможете увидеть знаменитую книжную графику Александра и Валерия Трауготов: оригиналы и эскизы иллюстраций мировой литературы, графические комментарии к сказкам Андерсена, акварели к текстам Александра Пушкина, Антона Чехова, Александра Куприна, Льва Толстого, Александра Волкова и других писателей. На выставке будут работы Трауготов от 50-х годов прошлого века до конца 2021-го, в том числе уникальные иллюстрации, посвящённые цирку, созданные в 50–60-х годах, которые так и не были опубликованы. Среди станковых работ организаторы обещают портреты, пейзажи и натюрморты, также на экспозиции будут произведения декоративно-прикладного искусства (Трауготы работали и как скульпторы).

Г.А.В. Траугот. Иллюстрация к «Цирку» (макет к книге С. Маршака, не опубликована)

Братья Александр (родился в 1931 году) и Валерий (1936 — 2009) Трауготы — мастера ленинградской и петербургской книжной графики, работать они начинали ещё в 1950-е годы вместе с отцом Георгием Трауготом. Тогда рисунки подписывали инициалами: «Г. А. В.» — «Георгий, Александр, Валерий», а после смерти отца в 1961 году братья сохранили эту подпись, считая отца своим учителем. Их работы отличают выразительные акварельные пятна цвета и техника «быстрого рисунка». Иллюстрации Трауготов — одни из знаковых и самых узнаваемых на всем постсоветском пространстве.



Выставка работ братьев Трауготов «Внутренняя книга» пройдёт в Восточном павильоне Михайловского замка с 14 января по 10 февраля 2022 г.



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Анастасия Семенович

