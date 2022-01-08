Кинозрителей угостят «Лакричной пиццей» со вкусом Голливуда семидесятых

В четверг, 13 января, в прокат выпускают «Лакричную пиццу» (16+) — новую работу автора «Магнолии» и «Нефти», самого значительного автора современного американского кино Пола Томаса Андерсона.
Режиссер снова работает в стилистике ироничного и гротескного ретро, вытягивая из нее все мыслимые подтексты и болевые точки. На сей раз Андерсон обращается к революционному Голливуду семидесятых. Главные герои фильма — дети, которых сыграли дебютанты Алана Хаим и Купер Хоффман. Кроме них главные роли сыграла по-настоящему звездная команда — от Брэдли Купера до Тома Уэйтса и от Шона Пенна до Бена Стиллера.
Иван Чувиляев