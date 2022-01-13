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Петербуржец заявил, что психиатр выстрелил ему в лицо из-за собаки

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Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между петербургским психиатром и строителем, живущим на улице Веденеева. В отношении целителя душ может быть возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, недопонимание между мужчинами возникло два дня назад. Со слов пострадавшего, собака психиатра схватила его за перчатку. Словесный конфликт привел к тому, что 58-летний врач якобы выхватил пистолет и выстрелил в лицо 35-летнему оппоненту. Того доставили в Мариинскую больницу, где зафиксировали ожог обоих глаз.

Психиатр был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел. У мужчины изъяли газовый пистолет «Добрыня» и отпустили под обязательство о явке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

260958961
мда, не все еще гайки закрутили)
bugs-bunny
Прикусила за перчатку? У меня в соседнем подъезде живет дед и выгуливает псину безродную. Собачка шизанутая бросается с лаем на все, что движется, не воспитана совершенно. Уже бросалась на машину и, к сожалению, не размазало, только сбило и лапу сломала. Я ей дал за глаза кличку "Гитлер")).
Как то выходил, она на девушку мирно идущую скакнула с лаем, та лишь отпрыгнула в сторону. Потом я увидел, что светофор зеленым загорается и побежал, собачка на меня. Я мол, дядя, собачку надо воспитывать, а не только кормить и срать выводить. А он типа не надо бегать тут. Я ему, совсем нюх потерял, музчина? Разбираться было некогда. Но давно не видел псину, может у кого пестик нашелся или ножиком полоснули. И дед чудак еще тот видимо.
iSFW
Я на много чаще вижу вываливающихся собак без поводка, а уж в наморднике вообще редкость. Собачники в основном люди неадекватные, на замечание реагируют агрессивно и хватаются за ствол ( зачем вам ствол, у вас оружие на поводке). Нужно ужесточать регистрацию собак и чипировать ( собаководов в первую очередь). Ввести не хилый прогрессивный ( размер имеет значение) налог на собак. Котейков не трогать ;).

P.S. До сих пор играю в STALKER, чтоб собачек пострелять ;)
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