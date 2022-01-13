Петербуржец заявил, что психиатр выстрелил ему в лицо из-за собаки

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между петербургским психиатром и строителем, живущим на улице Веденеева. В отношении целителя душ может быть возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, недопонимание между мужчинами возникло два дня назад. Со слов пострадавшего, собака психиатра схватила его за перчатку. Словесный конфликт привел к тому, что 58-летний врач якобы выхватил пистолет и выстрелил в лицо 35-летнему оппоненту. Того доставили в Мариинскую больницу, где зафиксировали ожог обоих глаз.