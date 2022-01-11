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Гость из леса осваивает парковку в Красном Селе

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«Лисичку никто не терял?» Жители Красного Села заметили лесного гостя среди машин и домов.

На Стрельнинском шоссе, у дома 6, корпус 2 (это многоэтажка), ночью рыскала лисица. Небольшое видео удалось снять подписчице группы «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте» Алине.

Зверь пробежался и по другим адресам. «Я её, видимо, видела уже два раза в это же время на Геологической/Спирина», — пишет Юлия.

В спальных районах Петербурга обитают не только люди, но и дикие животные и птицы. Так, на Охте на днях сфотографировали краснокнижных серых куропаток и зайца, а в районе Приозерска — лебедей и яков. Лисиц же замечали даже в центре города, например на Невском проспекте.

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