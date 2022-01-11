Гость из леса осваивает парковку в Красном Селе

Зверь пробежался и по другим адресам. «Я её, видимо, видела уже два раза в это же время на Геологической/Спирина», — пишет Юлия.



В спальных районах Петербурга обитают не только люди, но и дикие животные и птицы. Так, на Охте на днях сфотографировали краснокнижных серых куропаток и зайца, а в районе Приозерска — лебедей и яков. Лисиц же замечали даже в центре города, например на Невском проспекте.

