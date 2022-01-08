У Вуоксы в Приозерске заметили вальяжных лебедей-кликунов, которые гуляли по берегу

Прогулка у реки Вуоксы подарила петербургскому фотографу Антону Кубышкину встречу с лебедями-кликунами. Пока птицы вальяжно прогуливались по заснеженному берегу, горожанин сделал несколько выразительных снимков.



«Мороз и солнце, день чудесный! Это то, что переживал сегодня каждый, кто отправился на природу! Я не стал исключением. Отправившись на поиски легендарных лебедей в Приозерск, я просто был обречен на удачу!» — рассказал петербуржец в группе «Птицы СПб и России» 8 января.



Птицы с черными лапами и яркими лимонно-желтыми клювами чистили перья и размахивали крыльями. Некоторые из них позировали, расслабленно качаясь на волнах.