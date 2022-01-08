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У Вуоксы в Приозерске заметили вальяжных лебедей-кликунов, которые гуляли по берегу

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Прогулка у реки Вуоксы подарила петербургскому фотографу Антону Кубышкину встречу с лебедями-кликунами. Пока птицы вальяжно прогуливались по заснеженному берегу, горожанин сделал несколько выразительных снимков.

«Мороз и солнце, день чудесный! Это то, что переживал сегодня каждый, кто отправился на природу! Я не стал исключением. Отправившись на поиски легендарных лебедей в Приозерск, я просто был обречен на удачу!» — рассказал петербуржец в группе «Птицы СПб и России» 8 января.

Птицы с черными лапами и яркими лимонно-желтыми клювами чистили перья и размахивали крыльями. Некоторые из них позировали, расслабленно качаясь на волнах.

«Фонтанка» писала, что с наступлением морозов на реке Вуокса в центре Приозерска появились лебеди-кликуны. Традиционно в это время года они находятся в Европе и селятся подальше от людей, именно поэтому выбор участка в черте города — редкое явление. Велика вероятность, что птицы продолжат свой род у нас, а число зимующих лебедей будет увеличиваться.

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Комментарии (5)

SU LUX INN
да, мы уже Соскучились по бердвотчерам!
260965961
Красавцы! Климат действительно меняется.
265055770
На каких волнах? Там же -11С.
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