Лебеди-кликуны рвут шаблон. Они снова выбрали Россию

Наступили морозы, и на реке Вуокса, прямо в центре Приозерска, появились лебеди-кликуны. Обычно они зимуют в Европе и к тому же селятся подальше от людей. Так что выбор участка прямо в черте города — редкое природное явление. Об этом 28 декабря рассказывает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Сейчас в Приозерске плавают 13 птиц, но их может стать больше. Впервые ровно 10 лет назад здесь осталась на зиму одна пара. На следующий год их стало больше: вероятно, семье понравилось, и они вернулись уже с потомством и «друзьями». С каждым годом стая росла, и только в 2020 году из-за аномально тёплой погоды птицы провели зиму, по-видимому, на других водоёмах. А в январе 2021 года был рекорд — зимовали сразу 54 птицы. На перекатах Вуоксы они активно кормятся и ночуют.
Традиционно лебеди-кликуны зимуют в Западной Европе, а лето проводят в тайге и лесотундре Евразии. Из-за своей осторожности они предпочитают жить в труднодоступных местах, вдали от человека. «И то, что наши кликуны выбрали участок реки прямо в черте города, — это поистине удивительное и редкое природное явление!» — отмечает Павел Глазков. По словам орнитолога, старшего научного сотрудника Зоологического института РАН Владимира Михайловича Храброго, мы стали свидетелями формирования группы зимующих лебедей-кликунов в Ленинградской области. Велика вероятность того, что эти птицы и род свой продолжают именно у нас. Можно ожидать, что число зимующих птиц будет увеличиваться — пока им будет хватать кормовой базы для того, чтобы продержаться в холодное время года.
Кликуна легко отличить по лимонно-жёлтому клюву с чёрным кончиком. Прозвали его так за трубные крики, которые он издает в полёте. Знаменитая «лебединая верность» — подлинный научный факт, пары лебеди образуют на всю жизнь. Смена партнёра возможна только в случае гибели одной из птиц.