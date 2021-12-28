Лебеди-кликуны рвут шаблон. Они снова выбрали Россию

Наступили морозы, и на реке Вуокса, прямо в центре Приозерска, появились лебеди-кликуны. Обычно они зимуют в Европе и к тому же селятся подальше от людей. Так что выбор участка прямо в черте города — редкое природное явление. Об этом 28 декабря рассказывает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



Сейчас в Приозерске плавают 13 птиц, но их может стать больше. Впервые ровно 10 лет назад здесь осталась на зиму одна пара. На следующий год их стало больше: вероятно, семье понравилось, и они вернулись уже с потомством и «друзьями». С каждым годом стая росла, и только в 2020 году из-за аномально тёплой погоды птицы провели зиму, по-видимому, на других водоёмах. А в январе 2021 года был рекорд — зимовали сразу 54 птицы. На перекатах Вуоксы они активно кормятся и ночуют.

