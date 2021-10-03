То ли звери активизировались, то ли люди. В эти выходные в разгар «бабьего лета» жители Петербурга не раз встречали представителей дикой природы на городских территориях.



Читатель «Фонтанки» Дмитрий 3 октября поделился видео со своего регистратора: в субботу около Адмиралтейства перед ним проскочила лиса. Она пересекла дорогу у перекрёстка Невского и Адмиралтейского проспектов аккурат по пешеходному переходу.