То ли звери активизировались, то ли люди. В эти выходные в разгар «бабьего лета» жители Петербурга не раз встречали представителей дикой природы на городских территориях.
Читатель «Фонтанки» Дмитрий 3 октября поделился видео со своего регистратора: в субботу около Адмиралтейства перед ним проскочила лиса. Она пересекла дорогу у перекрёстка Невского и Адмиралтейского проспектов аккурат по пешеходному переходу.
Автор видео читатель «Фонтанки» Дмитрий
В тот же день читатель Юрий углядел в другом центральном районе — Петроградском — змею. «Тепло не дает уснуть коренному жителю Каменного острова. Жёлтые «уши» его выдают из травы. Обыкновенный уж (лат. Natrix natrix)», — рассказывает Юрий.
А уж встреч с птицами не счесть. И сойка, и гаичка, и дрозд, и вьюрки. Подписчики группы «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» сняли, как цапля ловит рыбу, поползень делает закладки, а белка спасается от длиннохвостой неясыти.