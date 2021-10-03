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До Невского добираются только самые обученные. Лиса у Адмиралтейства перешла дорогу по «зебре»

В Петербурге встречают диких зверей и птиц

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То ли звери активизировались, то ли люди. В эти выходные в разгар «бабьего лета» жители Петербурга не раз встречали представителей дикой природы на городских территориях.

Читатель «Фонтанки» Дмитрий 3 октября поделился видео со своего регистратора: в субботу около Адмиралтейства перед ним проскочила лиса. Она пересекла дорогу у перекрёстка Невского и Адмиралтейского проспектов аккурат по пешеходному переходу.

Автор видео читатель «Фонтанки» Дмитрий

В тот же день читатель Юрий углядел в другом центральном районе — Петроградском — змею. «Тепло не дает уснуть коренному жителю Каменного острова. Жёлтые «уши» его выдают из травы. Обыкновенный уж (лат. Natrix natrix)», — рассказывает Юрий.

Автор фото читатель «Фонтанки» Юрий
Автор фото читатель «Фонтанки» Юрий
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А уж встреч с птицами не счесть. И сойка, и гаичка, и дрозд, и вьюрки. Подписчики группы «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» сняли, как цапля ловит рыбу, поползень делает закладки, а белка спасается от длиннохвостой неясыти.

Автор фото читатель «Фонтанки» Юрий
Автор фото читатель «Фонтанки» Юрий

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Комментарии (2)

265899907
Может это собака?
hal9000
Она перепутала..Синявино в другой стороне..
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