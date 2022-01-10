Редкие кадры в Петербурге. Что известно о привокзальных куропатках: они хоть и вымирают, но плодятся и поезда не боятся

Появление серых куропаток (исчезающего вида, занесённого в Красную книгу Петербурга) в черте города — настолько удивительное явление, что за последние пару дней любители природы успели устроить им несколько фотосессий и выяснили любопытные подробности их жизни.
Стая из 11 куропаток у Ладожского вокзала — это семья, самец с самкой и их потомство. Серые куропатки очень плодовиты: самка может отложить до 20 яиц. Этой паре удалось вырастить девять птенцов, рассказывает 10 января зоолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
Ещё одну особенность поведения птиц заметил бёрдвотчер Антон Кубышкин. По его словам, они совсем не боятся поездов. «Они там их вообще игнорируют полностью — могут спокойно пастись рядом с проезжающим товарным составом», — пишет фотограф.
Серые куропатки числятся вымирающими. «Статус в Красной книге весьма удручающий. Однако есть информация, что их популяция увеличивается искусственно. Люди размножают и отпускают на волю, а те в свою очередь неплохо приживаются. Сам я лично этого не знаю. Но такие истории очень греют душу», — отмечает Антон Кубышкин.
Павел Глазков тоже отмечает, что последние годы этих редких птиц всё чаще видят в городе. «В настоящее время в Петербурге известно около десяти мест обитания серых куропаток. Теперь добавился и район Ладожского вокзала. В Ленинградской области серые куропатки также являются редкими птицами и занесены в Красную книгу Ленинградской области. Ленинградская область является самой северной границей ареала обитания серой куропатки», — поясняет зоолог.