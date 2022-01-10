Редкие кадры в Петербурге. Что известно о привокзальных куропатках: они хоть и вымирают, но плодятся и поезда не боятся

Появление серых куропаток (исчезающего вида, занесённого в Красную книгу Петербурга) в черте города — настолько удивительное явление, что за последние пару дней любители природы успели устроить им несколько фотосессий и выяснили любопытные подробности их жизни.



Стая из 11 куропаток у Ладожского вокзала — это семья, самец с самкой и их потомство. Серые куропатки очень плодовиты: самка может отложить до 20 яиц. Этой паре удалось вырастить девять птенцов, рассказывает 10 января зоолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

