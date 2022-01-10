Российские десантники используют дроны и БТРы для охраны аэропорта Алма-Аты

Российские десантники в составе миротворческого контингента ОДКБ обеспечивают безопасность аэропорта Алма-Аты. Об этом 10 января сообщили в Минобороны РФ.
При охране воздушных ворот используются бронетранспортеры, на которых патрулируют территорию, и беспилотники — для контроля над районом. «Также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения», — говорится в сообщении военного ведомства.
Как ранее официально сообщали в Минобороны, в Казахстан направлены 45-я отдельная бригада специального назначения ВДВ, 98-я воздушно-десантная дивизия и 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ. Руководит миротворцами командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Точная численность контингента не называлась.