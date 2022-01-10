FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -16
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Завершено расследование дела об убийстве рэпера Картрайта. Из финальной версии обвинения исчезли наркотики

Марине Кохал предъявлено окончательное обвинение в убийстве мужа, музыканта Александра Юшко (известного как рэпер Энди Картрайт). Следствие перепробовало пять версий его смерти.

5
Печать
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

О конце расследования «Фонтанке» 10 января сообщил адвокат Сергей Лукьянов. «Нас уведомили о завершении, финальное обвинение предъявлено 28 декабря 2021 года», — уточнил он.

По мнению петербургского СК, Марина Кохал в июле 2020 года неясным способом под непонятным предлогом ввела Александру Юшко в неустановленную область тела смертельную дозу аналога инсулина — 3 миллилитра препарата «Новорапид Флекспен».

Женщина якобы достоверно знала, что муж не болен сахарным диабетом, и слишком высокая доза инсулина для здорового человека может привести к необратимому нарушению функции мозга. Следствие посчитало доказанным, что препарат вызвал у Юшко шок с поражением нервной системы и гипоксию.

Тело мужа, по сведениям СК, Кохал расчленила на 15 частей, подвергла их воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли, а внутренние органы уничтожила.

По данным «Фонтанки», версия следствия противоречит судебно-медицинской экспертизе. Признаки гипогликемической комы, свойственной отравлению инсулином из-за недостаточного насыщения мозга глюкозой, у Юшко отсутствовали. Это не исключает вероятности того, что в организм музыканта вводили препарат, но он однозначно не произвел смертельного эффекта.

Отравление инсулином — пятая версия убийства Юшко. Предыдущие: смесь инсулина и наркотиков, удушение, ножевое ранение, наркотики.

Марина Кохал вину в убийстве не признает в полном объеме. Расчленение она объясняла попыткой сымитировать бесследное исчезновение мужа, его смерть — передозировкой наркотиков, а покупку инсулинового препарата — выводом из запоя.

Александр Юшко выступал под псевдонимом Энди Картрайт. Его знали, как участника рэп-баттлов.

Марина Кохал полтора года провела в СИЗО. Ее выпустили под домашний арест в октябре 2021-го.

Следственный комитет задерживал тещу Юшко, Елену Кохал, по подозрению в пособничестве в убийстве. Месяц назад дело в отношении нее прекратили за непричастностью.

Адвокат Сергей Лукьянов сообщил «Фонтанке», что потерпевшие ознакомились с материалами уголовного дела. Оно насчитывает восемь томов.

«Мы начинаем знакомиться. Это займет месяц-два, после чего дело поступит прокурору для утверждения обвинительного заключения. Поступления в суд стоит ожидать к началу весны», — добавил защитник.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

iSFW
А может сжечь её ?
Dimitry Antonov
Так взяли бы и вменили все пять версий, одновременно, авось суд какую-нибудь и принял. Или даже все вместе. Всё равно ничего не смогли установить.
AlBerkut
Шоу маст гоу он!
Короче нифига следаки не установили, версия защиты никак не опровергнута, по закону максимум что ей можно вменить ну разве что разбор тела на запчасти...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний