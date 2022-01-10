Завершено расследование дела об убийстве рэпера Картрайта. Из финальной версии обвинения исчезли наркотики

Женщина якобы достоверно знала, что муж не болен сахарным диабетом, и слишком высокая доза инсулина для здорового человека может привести к необратимому нарушению функции мозга. Следствие посчитало доказанным, что препарат вызвал у Юшко шок с поражением нервной системы и гипоксию.

По мнению петербургского СК, Марина Кохал в июле 2020 года неясным способом под непонятным предлогом ввела Александру Юшко в неустановленную область тела смертельную дозу аналога инсулина — 3 миллилитра препарата «Новорапид Флекспен».

О конце расследования «Фонтанке» 10 января сообщил адвокат Сергей Лукьянов. «Нас уведомили о завершении, финальное обвинение предъявлено 28 декабря 2021 года», — уточнил он.

Тело мужа, по сведениям СК, Кохал расчленила на 15 частей, подвергла их воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли, а внутренние органы уничтожила.



По данным «Фонтанки», версия следствия противоречит судебно-медицинской экспертизе. Признаки гипогликемической комы, свойственной отравлению инсулином из-за недостаточного насыщения мозга глюкозой, у Юшко отсутствовали. Это не исключает вероятности того, что в организм музыканта вводили препарат, но он однозначно не произвел смертельного эффекта.



Отравление инсулином — пятая версия убийства Юшко. Предыдущие: смесь инсулина и наркотиков, удушение, ножевое ранение, наркотики.



Марина Кохал вину в убийстве не признает в полном объеме. Расчленение она объясняла попыткой сымитировать бесследное исчезновение мужа, его смерть — передозировкой наркотиков, а покупку инсулинового препарата — выводом из запоя.



Александр Юшко выступал под псевдонимом Энди Картрайт. Его знали, как участника рэп-баттлов.



Марина Кохал полтора года провела в СИЗО. Ее выпустили под домашний арест в октябре 2021-го.

