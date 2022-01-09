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В Петербурге более 70 Дедов Морозов и Снегурочек прокатились по центру на новогоднем велопараде

В Петербурге 9 января состоялся IX традиционный ведопарад Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие более 70 человек.

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Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру».
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Как рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь мероприятия Катерина Амель, участники парада стартовали в полдень из Обуховского сквера на пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки. Колонна прокатилась маршрутом по велополосе на набережной, свернула на Замковую улицу, через Садовую доехала до Марсового поля, затем по набережной Мойки — до Дворцовой площади.

Как передает корреспондент «Фонтанки», главу колонны венчал велоавтомобиль на педальной тяге. На Дворцовой дежурила полиция, правоохранители не препятствовали фотографированию участников велопарада.

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Велопарад организовала ассоциация «Пошли-Поехали» совместно с ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», клубом Iron Wheels и велоконструктором Игорем Баронасом.

Организаторы анонсировали следующую традиционную акцию — «На работу на велосипеде».

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру».

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Комментарии (5)

f0ntan
Дожили. Современное поколение соцсетей и тик-токов не знает, как выглядят русские Деды Морозы, наряжаются в костюмы буржуйских Санта-Клаусов с их легкими пальтишками до пояса, а не шубами, как у русских Дедов Морозов, и называют себя "Дедами Морозами". Пусть посмотрят советские открытки или мультфильмы с Дедом Морозом и не позорятся в этих санта-клаусовских коротких лёгких курточках, выдавая себя за русских Дедов Морозов
chip1
Молодцы, но нет главного, нет смысла, вот они согласовали с властями этот пробег, ДПС наверняка даже дороги временно перекрыли, а зачем, для чего это? Типо весело и прикольно? Доставку еды на великах, с зелеными ящиками за спиной, мы каждый день видим, даже в 20 градусный мороз, но у них есть смысл, они зарабатывают деньги, как могут.
sakorol
ну вот а говорят город не убран
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