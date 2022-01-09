В Петербурге более 70 Дедов Морозов и Снегурочек прокатились по центру на новогоднем велопараде

Как рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь мероприятия Катерина Амель, участники парада стартовали в полдень из Обуховского сквера на пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки. Колонна прокатилась маршрутом по велополосе на набережной, свернула на Замковую улицу, через Садовую доехала до Марсового поля, затем по набережной Мойки — до Дворцовой площади.

Как передает корреспондент «Фонтанки», главу колонны венчал велоавтомобиль на педальной тяге. На Дворцовой дежурила полиция, правоохранители не препятствовали фотографированию участников велопарада.