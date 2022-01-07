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Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до воскресенья

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Аэропорт Алма-Аты не будет работать до полуночи воскресенья. Об этом 7 января пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Напомним, пассажиры рейса Нур-Султан — Петербург уже вторые сутки ждут отправления в аэропорту. Они остались без возможности связаться с близкими. В похожей ситуации оказалось множество россиян. Ранее «Фонтанка» рассказывала историю читательницы Марии, родственники которой застряли в Алма-Ате — пассажирам пришлось ночевать на борту самолета, который так и не улетел в Москву.

7 января на территории Казахстана введен красный уровень террористической угрозы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в 7 утра по местному времени провел заседание заседании контртеррористического штаба, на котором объявил о начале операции «Антитеррор». Глава Казахстана отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения».

Утром в пятницу стрельба возобновилась в Алма-Ате. Журналисты сообщили о погибших и о нападении на Академию погранслужбы Комитета нацбезопасности, которое удалось отразить. По информации полиции, в городе задержали более 70 боевиков и 30 мародеров.

По официальным данным МВД страны, в ходе подавления беспорядков задержаны 3 811 человек, ликвидированы 26, еще 26 ранены. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали.

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Комментарии (3)

Мистер Бин
"Около 500 жителей Нур-Султана готовы вступить в народные дружины, сообщил телеканал "Хабар 24".
"Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародёрства", — говорится в сообщении. Дружинники собираются охранять государственные объекты и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города.
"Среди добровольцев спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры. Всего около пятисот человек", — отметили журналисты." (с)
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