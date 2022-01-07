Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до воскресенья

Аэропорт Алма-Аты не будет работать до полуночи воскресенья. Об этом 7 января пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.



Ранее сообщалось, что российские миротворцы вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.



Напомним, пассажиры рейса Нур-Султан — Петербург уже вторые сутки ждут отправления в аэропорту. Они остались без возможности связаться с близкими. В похожей ситуации оказалось множество россиян. Ранее «Фонтанка» рассказывала историю читательницы Марии, родственники которой застряли в Алма-Ате — пассажирам пришлось ночевать на борту самолета, который так и не улетел в Москву.

