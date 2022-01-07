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Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Операцию возглавил командующий ВДВ

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Российские миротворцы вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом 7 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что в состав миротворческих сил входят подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ. У всех участников операции есть боевой опыт. Руководить действиями миротворцев в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Утром 7 января сообщалось о том, стрельба в Алма-Ате возобновилась, на улицах лежат трупы.

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Комментарии (15)

Romamenn
Молодцы!!! Часть Казахстана захвачена! Теперь самое время провести референдум!
Ser_N0771
"Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..." (с) ПСС т.37 В. И. ЛЕНИН
Otkating
Пост Андрея Зуева рекомендую.
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