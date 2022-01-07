Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Операцию возглавил командующий ВДВ

Российские миротворцы вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом 7 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



В военном ведомстве уточнили, что в состав миротворческих сил входят подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ. У всех участников операции есть боевой опыт. Руководить действиями миротворцев в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.



Утром 7 января сообщалось о том, стрельба в Алма-Ате возобновилась, на улицах лежат трупы.

