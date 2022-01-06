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Не только массовые беспорядки. В Казахстане выявили первые случаи «омикрона»

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Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса выявлены в Казахстане. Речь идет о семи образцах в Алма-Ате и одном в Нур-Султане. Об этом 6 января сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«По результатам генотипирования в восьми образцах обнаружен новый вариант коронавируса «омикрон», в том числе семь в городе Алматы и один в городе Нур-Султан», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В общей сложности, по данным ВОЗ на 6 января, штамм «омикрон» выявлен в 126 странах мира.

Напомним, что в Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, читайте на «Фонтанке».

5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Во второй половине дня 6 января для обеспечения мер безопасности на территорию Казахстана прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ.

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Комментарии (5)

Local
А ведь может оказаться,что вирус обнаружен у мятежников,засланных с целью распространения "омикрона" в республике.
zlopopik
Коронавирус вообще удобная штука. Появляется когда надо и кому надо.
Иван 2пырьев
Так, все по домам!
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