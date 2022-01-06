Не только массовые беспорядки. В Казахстане выявили первые случаи «омикрона»

Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса выявлены в Казахстане. Речь идет о семи образцах в Алма-Ате и одном в Нур-Султане. Об этом 6 января сообщили в министерстве здравоохранения страны.



«По результатам генотипирования в восьми образцах обнаружен новый вариант коронавируса «омикрон», в том числе семь в городе Алматы и один в городе Нур-Султан», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



В общей сложности, по данным ВОЗ на 6 января, штамм «омикрон» выявлен в 126 странах мира.



Напомним, что в Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

