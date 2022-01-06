Стоимость биткоина упала на фоне протестов в Казахстане

Стоимость биткоина за ночь снизилась более чем на 7 процентов из-за продолжающихся протестов в Казахстане. Как свидетельствуют данные портала Coindesk, криптовалюта резко ушла вниз после 21:00 5 января, сейчас она торгуется по цене 43,16 тыс. долларов, тогда как еще на 18:00 5 января биткоин стоил 46,7 тыс. долларов.



Резкое падение цены криптовалюты связано с тем, что в Казахстане находится большое количество мощностей по ее добыче. По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%).

