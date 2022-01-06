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Стоимость биткоина упала на фоне протестов в Казахстане

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Стоимость биткоина за ночь снизилась более чем на 7 процентов из-за продолжающихся протестов в Казахстане. Как свидетельствуют данные портала Coindesk, криптовалюта резко ушла вниз после 21:00 5 января, сейчас она торгуется по цене 43,16 тыс. долларов, тогда как еще на 18:00 5 января биткоин стоил 46,7 тыс. долларов.

Резкое падение цены криптовалюты связано с тем, что в Казахстане находится большое количество мощностей по ее добыче. По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%).

Протесты в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на топливо 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, а потом перекинулись на другие города. Власти после встречи с митингующими объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась, начались беспорядки. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Во всем Казахстане введен режим ЧП. В результате беспорядков есть погибшие и сотни пострадавших.

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Комментарии (7)

265942990
Нелогично. Если биткоин стал меньше добываться, он должен подорожать.
Zdobsi
Родина битка-казахские степи и этот изобретатель биткойна оказывается казах? Я всегда это подозревал...
vader
А американский рынок тоже упал из-за событий в Казахстане?
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