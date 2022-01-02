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Назван виновный в гибели артиста Большого театра во время спектакля «Садко»

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Комиссией по расследованию гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установлено, что в его смерти во многом виновна заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова, которая грубо нарушила должностные инструкции. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Андрея Алёшкина по итогам заключения комиссии 2 января сообщает РИА Новости.

«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», — отметил адвокат Алёшкин.

Он уточнил, что в комиссию входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы. Вина самого Кулеша, по словам адвоката составила 10%. «При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии», — добавил Алёшкин.

Напомним, что артист погиб на сцене Большого театра в Москве 9 октября во время оперы «Садко». 37-летнего Евгения Кулеша насмерть придавило декорацией. Мужчина получил травмы и скончался до приезда скорой. Спектакль был остановлен, зрителей вывели из зала.

Московская Госинспекция по труду признала виновным в трагедии самого погибшего, который был пьян. Мать артиста попросила президента РФ Владимира Путина оказать содействие в расследовании обстоятельств гибели её сына.

На прошлой неделе Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери Кулеша ещё один миллион рублей. Ранее она уже получила от Большого театра компенсацию в размере 1,5 млн.

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Комментарии (9)

sergeant-1
Она ему наливала, чтоли?

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."(с)
VKuser6784725
Адвокатишка офонарел, как у них часто бывает, когда почуют попутный ветер. За 37-летним Митрофанушкой, единственная задача которого - выйти на сцену и молчаливо продемонстрировать публике своё пьяное е..ло, не уследила, видите ли, начальница! Теперь надо весь миманс тестировать на алкоголь, что ли, перед выходом? Прелестно! Даю идею: ещё надо привлечь вахту на служебном входе, что пропустил пьяненького Митрофанушку. Его, конечно, жалко, ему ещё служить и служить великому, так сказать, искусству, но зачем же ломать жизнь другим ради бешеного сребролюбивого адвокатишки?
grannie
"Заведующая коллективом...виновна в том, что он был пьян" - ахренеть. Сама, что ли, напоила?

"Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает" (это не я ругаюсь, это ВИЛ, из письма соратникам)
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