Назван виновный в гибели артиста Большого театра во время спектакля «Садко»

«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», — отметил адвокат Алёшкин.

Комиссией по расследованию гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установлено, что в его смерти во многом виновна заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова, которая грубо нарушила должностные инструкции. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Андрея Алёшкина по итогам заключения комиссии 2 января сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в комиссию входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы. Вина самого Кулеша, по словам адвоката составила 10%. «При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии», — добавил Алёшкин.



Напомним, что артист погиб на сцене Большого театра в Москве 9 октября во время оперы «Садко». 37-летнего Евгения Кулеша насмерть придавило декорацией. Мужчина получил травмы и скончался до приезда скорой. Спектакль был остановлен, зрителей вывели из зала.



Московская Госинспекция по труду признала виновным в трагедии самого погибшего, который был пьян. Мать артиста попросила президента РФ Владимира Путина оказать содействие в расследовании обстоятельств гибели её сына.



На прошлой неделе Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери Кулеша ещё один миллион рублей. Ранее она уже получила от Большого театра компенсацию в размере 1,5 млн.

