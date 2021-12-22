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«Прошу наказать виновных». Мать погибшего на сцене актера Большого театра попросила помощи у Путина

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Мать артиста Евгения Кулеша, который погиб на сцене Большого театра, попросила президента РФ Владимира Путина оказать содействие в расследовании обстоятельств гибели ее сына. Письмо женщины, адресованное главе государства, 22 декабря опубликовал телеканал «360».

«Уважаемому Президенту России Путину Владимиру Владимировичу. Прошу у вас помощи в расследовании убийства моего сына на сцене Большого театра. <…> Прошу наказать виновных, чтобы такое не происходило с другими детьми. Сцена не должна быть подобием стройплощадки, есть более безопасные методы передачи художественного замысла произведений», — цитирует издание текст обращения.

Женщина назвала преступлением размещение на сцене «декораций в размер настоящих домов и гильотины весом две тонны, которые со скоростью 1,5–2 метра в секунду опускаются на головы людей».

Ранее московская Госинспекция по труду признала погибшего Евгения Кулеша виновным в трагедии. В ведомстве заявили, что артист был пьян. Защита намерена обжаловать выводы комиссии через суд.

Актер погиб на сцене Большого театра в Москве 9 октября во время оперы «Садко». 37-летнего Евгения Кулеша насмерть придавило декорацией. Мужчина получил травмы и скончался до приезда скорой. Спектакль был остановлен, зрителей вывели из зала.

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Комментарии (6)

ivan5_5e4d10fe646f6
Путин чтo дoлжен хoдить за кулисами смoтреть как там всё?
265845724
Стопудово бесполезно!!!
Владислав М
Лучше бы мать вовремя объяснила сыну, что на работе не надо бухать.
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