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Минкультуры получит 5,5 миллиарда рублей на производство российского кино

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До 1 апреля Министерство культуры получит из бюдждета 5,5 миллиарда рублей на субсидии для производства национальных фильмов. 4 миллиарда из общей суммы отойдут Фонду кино. Информацию об этом разместили 31 декабря на официальном портале правительства России.

Такое решение принято по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с представителями киноиндустрии.

5, 5 миллиарда — это дополнительная сумма к основным 6 миллиардам, выделенным на субсидии киноиндустрии на три года. В своем выступлении на мероприятии Мишустин подчеркнул, что поддержка государства сыграла большую роль в становлении российского кино. Доля отечественных фильмов в прокате увеличилась с 14 до 30% в текущем году, выдерживая конкуренцию с иностранным кино.

«Мы действительно не ввели никаких ограничений на западные фильмы. Хотя российская индустрия работает с более скромными бюджетами, чем голливудские блокбастеры, мы не стали создавать тепличные условия для наших кинематографистов, чтобы сохранить в первую очередь нормальную конкуренцию», — сказал Мишустин.

Кроме того, на встрече решили, то до 1 февраля Минкультуры и Минцифры организуют возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта».

Также по итогам встречи в России установят день российской анимации. Какой именно — решат в Минкультуры до 15 февраля.

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Комментарии (7)

Xodok1
А в СШАх нет министерства культуры и Холивуд как-то выживает без подачек...кинотеатры всегда заполнены...
Артист ритуальных услуг
Ура! "Девятаев предстояние" сымут!
DH_
Вот тоже интересно-сколько откатят? Мудинский в теме?
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