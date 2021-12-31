Минкультуры получит 5,5 миллиарда рублей на производство российского кино

До 1 апреля Министерство культуры получит из бюдждета 5,5 миллиарда рублей на субсидии для производства национальных фильмов. 4 миллиарда из общей суммы отойдут Фонду кино. Информацию об этом разместили 31 декабря на официальном портале правительства России.



Такое решение принято по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с представителями киноиндустрии.

5, 5 миллиарда — это дополнительная сумма к основным 6 миллиардам, выделенным на субсидии киноиндустрии на три года. В своем выступлении на мероприятии Мишустин подчеркнул, что поддержка государства сыграла большую роль в становлении российского кино. Доля отечественных фильмов в прокате увеличилась с 14 до 30% в текущем году, выдерживая конкуренцию с иностранным кино.