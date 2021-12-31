Минкультуры получит 5,5 миллиарда рублей на производство российского кино

До 1 апреля Министерство культуры получит из бюдждета 5,5 миллиарда рублей на субсидии для производства национальных фильмов. 4 миллиарда из общей суммы отойдут Фонду кино. Информацию об этом разместили 31 декабря на официальном портале правительства России.
Такое решение принято по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с представителями киноиндустрии.
5, 5 миллиарда — это дополнительная сумма к основным 6 миллиардам, выделенным на субсидии киноиндустрии на три года. В своем выступлении на мероприятии Мишустин подчеркнул, что поддержка государства сыграла большую роль в становлении российского кино. Доля отечественных фильмов в прокате увеличилась с 14 до 30% в текущем году, выдерживая конкуренцию с иностранным кино.
«Мы действительно не ввели никаких ограничений на западные фильмы. Хотя российская индустрия работает с более скромными бюджетами, чем голливудские блокбастеры, мы не стали создавать тепличные условия для наших кинематографистов, чтобы сохранить в первую очередь нормальную конкуренцию», — сказал Мишустин.
Кроме того, на встрече решили, то до 1 февраля Минкультуры и Минцифры организуют возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта».
Также по итогам встречи в России установят день российской анимации. Какой именно — решат в Минкультуры до 15 февраля.