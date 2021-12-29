Самопровозглашенный семейный омбудсмен в Петербурге выиграла иск к Артемию Лебедеву

Сам Артемий Лебедев предпочел не участвовать в заседании. Его представитель просил в иске отказать. Суд выслушал обе стороны, исследовал материалы дела и пришел к выводу, что исковые требования к физическому лицу подлежат удовлетворению, а вот к самой студии нет.

Как сообщает 29 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, Баранец просила взыскать с дизайнера и блогера 3 миллиона рублей за оскорбления, 300 тысяч — за распространение персональных данных и 5 миллионов — за нарушение авторских прав.

В видео на YouTube, опубликованном год назад, Лебедев нелестно отозвался о Баранец, назвав должность «общественный защитник по правам семьи» высосанной из пальца.



«Она сама решила, что она переживает за семьи, и она написала куда-то там в МВД какую-то жалобу, что какие-то школьники на каком-то уроке нарисовали пару радуг…» — заявил дизайнер.



В обоснование требований о взыскании компенсации морального вреда истец указывала на оскорбления со стороны Лебедева, распространение ее персональных данных, поскольку фамилия и имя истца трижды названы в разном контексте с сопровождением сообщения фотографией Баранец, кроме того, Лебедев без разрешения использовал фотографию истца, созданную ею в 2008 году.



Эксперт пришел к выводу, что в видео Лебедев действительно оскорбляет Баранец. Суд указал, что ООО «Студия Артемия Лебедева» является ненадлежащим ответчиком по иску, поскольку истцом не доказан факт распространения порочащих истца сведений блогером от имени организации.



Суд взыскал с Лебедева в пользу Баранец компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, расходы по оплате экспертизы в сумме 66 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 900 рублей, а всего 116 900 рублей.

