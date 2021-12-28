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Пробки на КАД и «Ленинград центр» в оцеплении. В Петербурге — 9 баллов

Пробки на дорогах Петербурга уже в середине дня доросли до значений загруженного вечернего часа пик. Особенно плотно сейчас в центре, но и на юге города ситуация по-прежнему напряженная.

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Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», в 13:21 загруженность петербургских дорог доросла до 9 баллов. Это на 4 балла больше обычного для середины дня вторника. В центре плотнее всего на Садовой, Невском, Гороховой, Дворцовом, набережной Обводного. До вечера перекрыты участок Конногвардейского бульвара и Потемкинская улица. «Ленинград центр» оцепили.

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Необычно плотные пробки все еще держатся на КАД. На внешнем кольце — затор в 4,7 километра от реки Черная до Красносельского шоссе. На внутреннем собралась пробка в 6,5 километра от Московского шоссе до Дачного проспекта. Кубинская улица все еще стоит в пробке к Благодатной с обеих сторон. Также 5,5-километровый затор на проспекте Маршала Блюхера, Кантемировской улице, Кантемировском мосту и проспекте Медиков от Лабораторного проспекта до Петропавловского моста.

Сегодня, 28 декабря, в Петербурге проходит неформальный саммит руководителей стран СНГ. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

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Комментарии (11)

266990700
Каждый раз, как устраивают тусовку в Ленинград Центре властьимущие, несчастные промерзшие копы рьяно оберегают этих тусовщиков. Каждый раз реальная проблема проехать на своей машине в свой милый дворик, на уговоры копов уходит с полчаса, каждый раз одни и те же разговоры. Плюс эти огромные машины, чем они поперек улицы перегораживают, как будто серьезно боятся местных жителей. А вообще это кошмар: нам высказывают полнейшее неуважение. А вымещать злобу на этих несчастных копах реально нет смысла, они еще бо́льшие рабы.
Zloi_prohozhiy
усатый приехал и россиян пораздражать своим присутствием
266075730
А на Соловках бараки простаивают..
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