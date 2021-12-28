Пробки на КАД и «Ленинград центр» в оцеплении. В Петербурге — 9 баллов

Каждый раз, как устраивают тусовку в Ленинград Центре властьимущие, несчастные промерзшие копы рьяно оберегают этих тусовщиков. Каждый раз реальная проблема проехать на своей машине в свой милый дворик, на уговоры копов уходит с полчаса, каждый раз одни и те же разговоры. Плюс эти огромные машины, чем они поперек улицы перегораживают, как будто серьезно боятся местных жителей. А вообще это кошмар: нам высказывают полнейшее неуважение. А вымещать злобу на этих несчастных копах реально нет смысла, они еще бо́льшие рабы.