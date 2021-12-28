Пробки на КАД и «Ленинград центр» в оцеплении. В Петербурге — 9 баллов

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», в 13:21 загруженность петербургских дорог доросла до 9 баллов. Это на 4 балла больше обычного для середины дня вторника. В центре плотнее всего на Садовой, Невском, Гороховой, Дворцовом, набережной Обводного. До вечера перекрыты участок Конногвардейского бульвара и Потемкинская улица. «Ленинград центр» оцепили.
Необычно плотные пробки все еще держатся на КАД. На внешнем кольце — затор в 4,7 километра от реки Черная до Красносельского шоссе. На внутреннем собралась пробка в 6,5 километра от Московского шоссе до Дачного проспекта. Кубинская улица все еще стоит в пробке к Благодатной с обеих сторон. Также 5,5-километровый затор на проспекте Маршала Блюхера, Кантемировской улице, Кантемировском мосту и проспекте Медиков от Лабораторного проспекта до Петропавловского моста.