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Прокуратура требует удалить ролики Литвина, потому что они нравятся людям, но демонстрируют нарушение закона

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Прокуратура требует признать запрещенными в России ролики блогера Михаила Литвина, в которых он ездит на машине по торговому центру. Об этом 27 декабря сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Одинцовская прокуратура посмотрела видео с красным BMW M4. В ведомстве сочли, что блогер размещает материалы, имеющие широкий резонанс, которые пропагандируют антиобщественное поведение и нравятся пользователям. Согласно российскому законодательству, распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено.

В прошлом году Литвин вошел в десятку самых популярных российских блогеров по версии YouTube. На его профиль в Instagram подписано более 14 млн человек.

Литвин известен скандальными выходками ради лайков. В 2020 году он сжёг в поле Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов, а летом 2021 года примотал человека скотчем к вертолёту. После этого полёта в отношении пилота возбудили уголовное дело. В мае этого года блогера лишили водительских прав на 4 месяца, но сдал он их только в августе и до настоящего времени в ГИБДД за их получением не обращался и соответствующий экзамен не сдавал, рассказали в прокуратуре ТАСС. Однако в июле блогер, несмотря на лишение, гонял на Porsche Taycan по Петербургу.

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Комментарии (1)

Игoрь
Если бы не Фонтанка, я бы даже не узнал об этом блогере.
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