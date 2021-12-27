Прокуратура требует удалить ролики Литвина, потому что они нравятся людям, но демонстрируют нарушение закона

Прокуратура требует признать запрещенными в России ролики блогера Михаила Литвина, в которых он ездит на машине по торговому центру. Об этом 27 декабря сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.



Одинцовская прокуратура посмотрела видео с красным BMW M4. В ведомстве сочли, что блогер размещает материалы, имеющие широкий резонанс, которые пропагандируют антиобщественное поведение и нравятся пользователям. Согласно российскому законодательству, распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено.

