Столичный блогер Михаил Литвин несколько дней назад приехал в Петербург, а 19 июля был замечен за нарушением закона. В своём же Instagram он опубликовал видео, на котором берёт разгон на Porsche Taycan, сидя за рулём.
На резонный вопрос подписчика, как он так ездит без прав, блогер ответил: «Буква Ю, родной». Не углубляясь в толкование нецензурного мема, можно сказать, Литвин заявил, что ему плевать.
В начале июля Михаил Литвин был лишён права управления транспортным средством на 4 месяца за езду по встречке на Пресненской набережной в Москве.
Блогер известен своими дерзкими выходками ради лайка. Так, в прошлом году он сжег в поле Mercedes GT63s за 13 миллионов. А в 2021 году примотал человека скотчем к вертолету.