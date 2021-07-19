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Лишённый прав блогер Михаил Литвин показал в Петербурге «катапульту», сидя за рулём Porsche Taycan

Столичный блогер Михаил Литвин несколько дней назад приехал в Петербург, а 19 июля был замечен за нарушением закона. В своём же Instagram он опубликовал видео, на котором берёт разгон на Porsche Taycan, сидя за рулём.

instagram.com/mikhail_litvin/

На резонный вопрос подписчика, как он так ездит без прав, блогер ответил: «Буква Ю, родной». Не углубляясь в толкование нецензурного мема, можно сказать, Литвин заявил, что ему плевать.

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В начале июля Михаил Литвин был лишён права управления транспортным средством на 4 месяца за езду по встречке на Пресненской набережной в Москве.

Блогер известен своими дерзкими выходками ради лайка. Так, в прошлом году он сжег в поле Mercedes GT63s за 13 миллионов. А в 2021 году примотал человека скотчем к вертолету.

Фото: instagram.com/mikhail_litvin/

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Комментарии (12)

Olen
В России дуракам никогда нельзя быть уверенными, что не найдётся ещё больший дурак )))
Например, на КАМАЗ-е, тоже без прав и пьяный. И похоронят блоХера прямо в стальном немецком гробу.
ldsDenis
Не пристёгнутые, обивки на дверях нет, может и подушки отключены. Пора выпускать камаз им на встречу.
zimirev
Литвин бесит конкретно!
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