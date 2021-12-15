Блогер, лишенный прав, прокатился на машине по ТЦ в Подмосковье. Видео заинтересовалась прокуратура

Фото: кадр из видео/instagram.com/mikhail_litvin/ Фото: кадр из видео/instagram.com/mikhail_litvin/ Поделиться Поделиться







Как сообщает 15 декабря пресс-служба прокуратуры Московской области, ведомство организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором блогер ездит на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа. «В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространения указанного ролика», — говорится в сообщении прокуратуры.



Сотрудники одинцовского ГИБДД, в свою очередь, вынесли по опубликованному видео определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (езда без прав), сообщает пресс-служба ГУ МВД Подмосковья. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения и устанавливает очевидцев. Ролик с ездой по торговому центру блогер опубликовал в своем Instagram накануне, 14 декабря. На видео он разъезжает по зданию на заснеженном красном BMW, комментируя, что права не вернули — приходится выкручиваться и арендовать под себя ТЦ. В процессе он интересуется у «охранника», как проехать к ресторану, удивляет группу посетителей и роняет машиной новогоднюю ёлку. При этом, кроме попавших на видео нескольких человек, в ТЦ явно никого нет, а магазины закрыты.

Фото: кадр из видео/instagram.com/mikhail_litvin/ Фото: кадр из видео/instagram.com/mikhail_litvin/ Фото: кадр из видео/instagram.com/mikhail_litvin/ Фото: кадр из видео/instagram.com/mikhail_litvin/ Поделиться Поделиться







В пресс-службе торгового центра изданию «Подъём» рассказали, что при аренде им обещали, что будут снимать образовательный ролик. «Данный ролик — это постановка. Представители блогера запросили возможность аренды ТРК в ночное время для съёмки ролика. Тема, которая была заявлена, — продвижение образовательного курса для поставщиков и менеджеров большого маркетплейса. Сценарий, который прислали представителям отдела продаж, включал контент с воздушными шарами и классической музыкой. Фактический контент ролика радикально отличается от сценария, который присылала команда блогера изначально», — сказали в пресс-службе, добавив, что снимали ночью, все люди в кадре — команда блогера, а сбитая ёлка — привезенный ими реквизит.