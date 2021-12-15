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Блогер, лишенный прав, прокатился на машине по ТЦ в Подмосковье. Видео заинтересовалась прокуратура

Известный своими выходками, в том числе и в Петербурге, столичный блогер Михаил Литвин вновь привлек внимание полиции ездой без прав. Причем даже не по дороге, а по торговому центру в Подмосковье. После публикации видео «покатушек» по ТЦ прокуратура региона начала проверку.

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Как сообщает 15 декабря пресс-служба прокуратуры Московской области, ведомство организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором блогер ездит на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа. «В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространения указанного ролика», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудники одинцовского ГИБДД, в свою очередь, вынесли по опубликованному видео определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (езда без прав), сообщает пресс-служба ГУ МВД Подмосковья. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения и устанавливает очевидцев.

Ролик с ездой по торговому центру блогер опубликовал в своем Instagram накануне, 14 декабря. На видео он разъезжает по зданию на заснеженном красном BMW, комментируя, что права не вернули — приходится выкручиваться и арендовать под себя ТЦ. В процессе он интересуется у «охранника», как проехать к ресторану, удивляет группу посетителей и роняет машиной новогоднюю ёлку. При этом, кроме попавших на видео нескольких человек, в ТЦ явно никого нет, а магазины закрыты.

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В пресс-службе торгового центра изданию «Подъём» рассказали, что при аренде им обещали, что будут снимать образовательный ролик.

«Данный ролик — это постановка. Представители блогера запросили возможность аренды ТРК в ночное время для съёмки ролика. Тема, которая была заявлена, — продвижение образовательного курса для поставщиков и менеджеров большого маркетплейса. Сценарий, который прислали представителям отдела продаж, включал контент с воздушными шарами и классической музыкой. Фактический контент ролика радикально отличается от сценария, который присылала команда блогера изначально», — сказали в пресс-службе, добавив, что снимали ночью, все люди в кадре — команда блогера, а сбитая ёлка — привезенный ими реквизит.

Литвин известен скандальными выходками ради лайков. В 2020 году он сжёг в поле Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов, а летом 2021 года примотал человека скотчем к вертолёту. После этого полёта в отношении пилота возбудили уголовное дело. В мае этого года блогера лишили водительских прав на 4 месяца, но сдал он их только в августе и до настоящего времени в ГИБДД за их получением не обращался и соответствующий экзамен не сдавал, рассказали в прокуратуре ТАСС. Однако в июле блогер, несмотря на лишение, гонял на Porsche Taycan по Петербургу.

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Комментарии (2)

Владислав М
Полиция не может ничего сделать? Проверки, проверки, а человек без прав так и катается.
Или его деньги творят магию?
angel of death
отправьте его к Овальному на курсы обучения законопослушности =)
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