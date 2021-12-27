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Росгвардеец пострадал в ходе дорожного конфликта в центре Петербурга

План «Перехват» был введен в Петербурге после нападения на сотрудника Росгвардии в Адмиралтейском районе.

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Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, конфликт произошел накануне около четырех дня в районе дома 15 по Измайловскому проспекту.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что военнослужащий воинской части Росгвардии, дислоцированной в регионе, сделал замечание водителю автомобиля, ранее грубо нарушившему правила дорожного движения. В ответ водитель нанёс удар военнослужащему в лицо и скрылся с места инцидента.

По данным «Фонтанки», водитель автомобиля «Хендэ Акцент», уроженец Средней Азии, подрезал автомобиль росгвардейца, а на его замечание стал избивать его. К нему присоединился и пассажир. После этого мужчины скрылись. Их поиск ведется.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (41)

263836471
Фонтанка, найдите азиатов, что они скажут? Просто любопытно!
опять шакальё стайное...
VKuser435859
подрались и подрались.. (в обычной жизни как в покере..у кого расклад вернее ))) на кону присесть по 282 ст. (нацист напал на инородцев), или присесть за нападение на представителя блатной страты (хоть и не при исполнении)..
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