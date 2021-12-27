Росгвардеец пострадал в ходе дорожного конфликта в центре Петербурга

Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, конфликт произошел накануне около четырех дня в районе дома 15 по Измайловскому проспекту.



В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что военнослужащий воинской части Росгвардии, дислоцированной в регионе, сделал замечание водителю автомобиля, ранее грубо нарушившему правила дорожного движения. В ответ водитель нанёс удар военнослужащему в лицо и скрылся с места инцидента.



По данным «Фонтанки», водитель автомобиля «Хендэ Акцент», уроженец Средней Азии, подрезал автомобиль росгвардейца, а на его замечание стал избивать его. К нему присоединился и пассажир. После этого мужчины скрылись. Их поиск ведется.

