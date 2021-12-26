Полезны для фигуры или убивают суставы? Всё, что вы не хотели знать о суши и роллах

Кстати, имбирь и васаби к роллам подают не просто ради вкуса Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться







Традиционная японская кухня имеет мало общего с блюдами, которые вам подают в большинстве отечественных кафе и ресторанов, но этот вопрос мало кого заботит — принято считать, что суши и роллы в любом случае легкие и диетические. Так ли это на самом деле, что хорошего есть в этих блюдах и чем они могут навредить, нам рассказала гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Чем полезны суши?

Сразу оговоримся, что здесь мы имеем в виду правильно приготовленные суши, а не любой комок риса с кусочком рыбы. Кстати, о рыбе. Чаще всего для суши и роллов используют лосося, угря и тунца. Кроме витаминов они содержат добрую порцию жирных кислот омега-3, дефицит которых грозит сухостью кожи и волос, быстрой утомляемостью, ломкими ногтями, бессонницей, депрессией, проблемами с суставами.



Чем полезны жирные кислоты омега-3 Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Васаби и имбирь к суши и роллам подают тоже не ради одного только вкуса. В васаби содержатся горчичные масла (изотиоцианаты). Они обладают антибактериальными свойствами и борются с микроорганизмами, вызывающими заболевания органов ЖКТ. Имбирь тоже нужен не для того, чтобы освежить рецепторы перед новой порцией роллов, — он нивелирует вред сырой рыбы и уничтожает патогенную микрофлору.

Ну и напоследок — нори. Первое, что приходит в голову при их упоминании — йод. Он в водорослях действительно есть. Собственно, йод и растительный протеин считаются основными в полезных свойствах нори. Кроме них водоросли содержат ретинол и витамины Е и С. Правда, калорийность сушеных нори великовата — 349 ккал на 100 грамм продукта. Но и вес обычной порции высушенных водорослей не превышает трех граммов.

Чем могут быть вредны роллы и суши?

Заметили, что в полезных ингредиентах не оказалось риса? Считается, что он в компании с рыбой делает роллы полезными для похудения. Потому что дает быстрое насыщение. Но только считается.



— Нужно принять во внимание то, как и сколько мы едим роллов и суши. Можно позволить себе небольшую порцию, но многие на этом не останавливаются, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Плюс в Японии используются свежие продукты, которые всегда есть под рукой. В российских реалиях это невозможно. Так же как и невозможно на этих блюдах похудеть. Они очень калорийны, энергетическая ценность во многом зависит от ингредиентов и соусов.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

Те, кто стремится похудеть на роллах, рискуют добиться только противоположного эффекта. Во-первых, в них используют белый шлифованный рис (больше 350 ккал и почти 80 граммов углеводов на 100 граммов продукта), который диетологи не рекомендуют. Во-вторых, сливочный сыр, который входит в состав большинства таких блюд, тоже сложно назвать диетическим продуктом. Ну а если предпочитаете теплые роллы, ингредиенты в которых преимущественно жареные, то накиньте сверху пару сотен килокалорий. Справедливости ради отметим, если вы жить не можете без роллов и одновременно стремитесь похудеть, берите обычные, с огурцом — в них всего-то чуть больше 20 ккал на 100 граммов.

Пять элементарных правил, чтобы суши и роллы не были во вред Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







И еще раз вернемся к нори. При всей своей полезности у водоросли есть и противопоказания. Ее не рекомендуют беременным и людям, страдающим непереносимостью йода. К соусам тоже есть вопросы.

— Некоторые недобросовестные производители продают васаби и соевый соус низкого качества, — говорит Галина Барташевич. — В них могут добавить красители, ароматизаторы и другие химические добавки, в которых точно нет никакой пользы. Кроме того, соевый соус — это не только дополнительные калории, но и лишняя соль. На одну чайную ложку соуса приходится не менее 1 грамма соли, а согласно рекомендациям Минздрава, суточная норма соли — не больше 5 граммов. Соль задерживает жидкость в организме, откладывается на суставах, а при гипертонии способствует повышению кровяного давления.

Ну и напоследок — рыба, которая есть во всех роллах, кроме разве что вегетарианских. Нередко рыба становится причиной заражения паразитами — возбудителями тяжелых заболеваний. Она спокойно накапливает и переносит токсины, так что лучше лишний раз узнать, что мы рискуем съесть вместе с рыбой.

