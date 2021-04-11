Посмотрите на хребет: 15 видов рыбы, которую лучше не есть

Хорошо еще, когда вы можете рассмотреть рыбу «в лицо». Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться







Рыба — это, конечно, хороший продукт с кучей полезных жиров, но бывают такие сорта, от которых лучше держаться подальше. Как рыба набирает токсины, стоит ли опасаться замороженных продуктов, что скрывается в банке с консервами и кому даже уху нельзя, рассказали наши эксперты. Рыба впитывает токсины или это миф?

В том, что рыба — своеобразная губка, впитывающая в себя всё подряд, а потом отдающая эти «богатства» человеку, который ее съел, нет заговора защитника животных. В PETA («Люди за этичное отношение к животным» — организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных) заявляют, что рыба — это «химически нагруженное мясо, вредное для здоровья», и призывают отказаться от нее совсем. Верить в это не хочется, но доля правды в этих словах есть.



По данным Роспотребнадзора, в 2019 году по физико-химическим показателям требованиям не соответствовали 3,78% рыбной продукции России. В 2020 году эта цифра выросла до 5,4%. Токсичные элементы (тяжелые металлы и мышьяк) есть во всех видах рыбы и морепродуктов. И чем шире шагает прогресс, тем больше химии. Чаще всего в рыбе находят такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий и ртуть.



С этой рыбой правило простое: не налегать Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Часто рыба и моллюски накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения — метилртути. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов при заражении ртутью водоемов, далее ее поглощают водоросли. Их съедают рыбы и другие животные, стоящие выше в пищевой цепи. Это приводит к накоплению в жировой ткани рыб органической ртути. Чем дольше живет рыба, тем больше этого вещества может накопить.

Такую рыбу лучше вообще не есть Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — И всё это накапливается в морепродуктах, больше всего — в моллюсках. Если съесть такие продукты, могут появиться тошнота, боли в животе и головные боли. Все мы знаем истории о затонувших танкерах, да и экологическую обстановку не везде можно назвать идеальной. Все эти факторы могут сказаться на том, что в рыбе будет повышенное количество свинца, а это удар по печени и остальному организму. Если выбирать между крупной или мелкой рыбой, то лучше взять мелкую — она не успела накопить в себе экологическую грязь.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

А эту рыбу стоит включить в свой рацион Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, в семьях, живущих рыбной ловлей, до 17 детей из тысячи страдают от когнитивных нарушений из-за употребления рыбы, содержащей ртуть.

Консервированная или обычная?

Один из главных вопросов к рыбным консервам — что вообще кладут в банки? Атлантический лосось легко может оказаться форелью, тунец — скумбрией, а треска — минтаем. Продукт получается дешевле, чем у конкурентов, и покупатели с большей вероятностью выберут именно его.

Второй вопрос — соль. Она усиливает вкус продукта и выступает в роли консерванта. Но, как выяснили эксперты Роскачества, нередко соли в консервах бывает больше нормы. А это приводит к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и отекам. Такие продукты не рекомендуются гипертоникам и людям с нарушением функции почек. Кроме того, некоторым лучше обходить стороной рыбные консервы с добавлением масла, которые увеличивают калорийность продукта и стимулируют выброс желчи. Соответственно, они противопоказаны людям с дискинезией желчевыводящих путей и избыточным весом.



И совершенно другой вопрос — шпроты. Их делают из рыбы горячего копчения или с добавлением жидкого дыма. Подкопчение не только дает характерный аромат, но и увеличивает количество канцерогенов.

Дикая или культурная?

— Надо понимать, что искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей (так называемые красные сорта рыбы) — это не есть хорошо, — говорит Галина Барташевич. — В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо-оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает ее биологическую ценность.

Кроме того, чтобы увеличить вес, некоторые производители добавляют в продукт фосфаты, которые удерживают влагу. Для человека это может обернуться аллергией, психическими реакциями, а то и потерей памяти.

Морская или речная?

Специалисты советуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что дает хоть какую-то гарантию экологической чистоты. А вот в речной вреда больше. Особенно по части описторхоза.

— Если употреблять в пищу рыбу семейства карповых (лещ, подлещик и всё остальное), легко можно получить описторхоз, который не выварить, — говорит Галина Барташевич. — Элементарно при приготовлении ухи из такой рыбы придется три-четыре раза менять воду, чтобы рыба прошла термическую обработку. А жарить ее нужно не меньше 20 минут, но тогда у вас останутся одни угли.



Природные очаги описторха находятся на значительных территориях бывшего СССР. Наибольшая степень зараженности приходится на Сибирь, а также на территории Юго-Восточной Азии.



С осторожностью относитесь к рыбе семейства карповых Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Замороженная или охлажденная?

По словам экспертов, все, кто боится заморозки, делает это напрасно — примерно 90% европейского общепита (на который часто принято ориентироваться) состоит из замороженных продуктов. Но когда рыбу привозят в российские магазины, дефростируют и выкладывают на холодильную витрину, дело принимает совершенно другой оборот.

— Правильно замороженная на месте добычи рыба, мягко говоря, ни в какое сравнение не идет с тем, что продают в магазинах, — говорит директор компании по заморозке продукции Сергей Севрюков. — Я не знаю, чем думают люди, но давайте будем адекватно подходить к ситуации. На Фарерских островах в Атлантическом океане кто-то решил выловить лосось, выпотрошить, приготовить, льдом обложить и срочно привезти в продуктовый магазин в условном российском городе. Вам не кажется это слегка неправдоподобным? Если вы посмотрите внимательно на лосося, который продается и который все хватают рыбинами, там написано, что он дефростированный. Привезли замороженный, разморозили и продали. И всё бы хорошо, но только ни рыбе, ни мясу, ни овощам, вообще ничему повторная заморозка не то что неполезна — она запрещена. По одной простой причине. После нее клетки, которые были повреждены, становятся рассадником патогена, прекрасно в этом состоянии продолжающего жить. Но люди покупают, замораживают это повторно.



Хотите на глаз определить, была ли рыба разморожена? Смотрите на хребет. Если вокруг него не мясо, а кисельная масса, это верный признак повторной заморозки. Шоковая заморозка для того и нужна, чтобы мембраны и стенки клетки не страдали, а при оттаивании оставались целыми.

— А вы же домой приносите эту «охлажденную» рыбу и кидаете в морозилку — вы же ее не шоково заморозили, — говорит Сергей Севрюков. — Поэтому к поврежденным при правильной заморозке клеткам прибавились новые. В результате у вас в местах, где наиболее долго происходило промораживание (как правило, вокруг хребта), этот кисель и появляется. Это, конечно, можно есть, но пользы вам от этого не будет. В лучшем случае. В худшем вы хватанете патогены. Точнее, вред будет даже не от самого патогена, а от результатов его жизнедеятельности.

Полезный жир или лишний холестерин?

Рыбу ценят за омега-3 и полезные жиры. Но есть мнение, что в погоне за пользой мы делаем себе только хуже. Якобы от 15% до 30% жира в рыбе являются насыщенными, и это заставляет печень производить больше холестерина, закупоривающего артерии. Но в этом есть только доля правды.



— Не стоит бояться и жиров, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Последние 30 лет считалось, что насыщенные жиры повышают холестерин, поэтому в моду вошли обезжиренные продукты. Но новые исследования во многом это опровергают. Прежде всего, нужно помнить, что жиры играют в организме роль источника энергии и составляют 80% ее запасов. Кроме того, они отвечают за усвоение жирорастворимых витаминов, в частности витамина D, который в дефиците у большого количества людей.



Рыба помогает усваивать в организме витамин D, но на некоторую налегать всё же не стоит — кроме пользы получите побочку Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Но вот чем могут быть чреваты, например, супы из форели, — говорит Галина Барташевич. — Сейчас продают брюшки на рыбные супы. Их могут есть абсолютно здоровые люди. Из них получается очень жирный и калорийный суп. Не каждая слизистая желудка это выдерживает. А вот супы на белой рыбе более мягкие, более спокойные.

Посмотрим на холестерин на примере креветок. В них его действительно много — около 150 мг на 100 граммов продукта (для сравнения: в сметане 20% жирности его содержится 87 мг на 100 граммов, а в сливочном масле — 170). И если съесть накануне биохимических анализов крови полкило креветок, то исследование покажет резкое повышение холестерина. Врачи отмечают: если каждый день съедать немного такого продукта, это может спровоцировать небольшой рост общего холестерина. Но произойдет это за счет повышения концентрации в крови липопротеинов высокой плотности — хорошего холестерина, который переносит строительные вещества в клетку.

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