Кроссовер не поделил дорогу со снегоуборочным КАМАЗом под Петербургом. Пострадал ребенок

За минувшие сутки в Петербурге и Ленинградской области произошло 587 ДТП. Во Всеволожском районе в аварию с пострадавшим попала уборочная техника.



Как сообщает 24 декабря 47News со ссылкой на дорожную полицию, 23 декабря около 16:30 на подъезде к деревне Рапполово автомобиль Hyundai Santa Fe столкнулся со снегоуборочным КАМАЗом. На фото видео, что от удара кроссовер улетел в кювет, а грузовик остался без ковша.

В результате аварии пострадал 13-летний мальчик. Подростка госпитализировали с травмами рук и ног. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.