FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Кроссовер не поделил дорогу со снегоуборочным КАМАЗом под Петербургом. Пострадал ребенок

0
Печать
Фото: 47News
ПоделитьсяПоделиться

За минувшие сутки в Петербурге и Ленинградской области произошло 587 ДТП. Во Всеволожском районе в аварию с пострадавшим попала уборочная техника.

Как сообщает 24 декабря 47News со ссылкой на дорожную полицию, 23 декабря около 16:30 на подъезде к деревне Рапполово автомобиль Hyundai Santa Fe столкнулся со снегоуборочным КАМАЗом. На фото видео, что от удара кроссовер улетел в кювет, а грузовик остался без ковша.

В результате аварии пострадал 13-летний мальчик. Подростка госпитализировали с травмами рук и ног. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.

ПоделитьсяПоделиться

Всего, по данным УГИБДД, 23 декабря в Ленобласти было зафиксировано 125 ДТП, в восьми из которых пострадали люди. Травмы получили семеро взрослых и один ребенок. Два человека погибли, оба — совершеннолетние. В Петербурге за сутки произошло 462 аварии, а пострадавшие были в семи. Шестеро взрослых получили травмы, один погиб.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: 47News
Фото: Управление ГИБДД по СПб и ЛО

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний