Навка поддержала слова Путина о трансгендерах в спорте: Тогда все мужчины будут юбки надевать и говорить, что они женщины

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка выступила против участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях. Об этом она заявила в интервью РИА Новости 23 декабря.
«Я абсолютно согласна с президентом. Это будет несправедливый спорт, если мужчина будет соревноваться с женщинами. Тогда все мужчины будут юбки надевать и говорить, что они женщины. Мне бы очень не хотелось, чтобы такое было в фигурном катании», — сказала Навка.
Ранее президент Владимир Путин также заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
Новая концепция гендерной идентичности и половых различий была представлена Международным олимпийским комитетом (МОК) после Олимпиады-2020 в Токио, где новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первым трансгендером в истории Игр. Также в Токио канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.