Навка поддержала слова Путина о трансгендерах в спорте: Тогда все мужчины будут юбки надевать и говорить, что они женщины

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка выступила против участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях. Об этом она заявила в интервью РИА Новости 23 декабря.



«Я абсолютно согласна с президентом. Это будет несправедливый спорт, если мужчина будет соревноваться с женщинами. Тогда все мужчины будут юбки надевать и говорить, что они женщины. Мне бы очень не хотелось, чтобы такое было в фигурном катании», — сказала Навка.



Ранее президент Владимир Путин также заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

