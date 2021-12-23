На «заколдованном» Московском шоссе опять ДТП и пробки

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», на пересечении с Ленсоветовской дорогой притёрлись фургон и легковой автомобиль.

А на пересечении с Курьерским проездом столкнулись легковая и грузовая машины. Из-за них образовалась необычная пробка — 3 км в сторону Москвы. Чаще транспорт стоит в Петербург, сегодня — на участке около 3,7 км.

Очевидец Алексей считает, что виноват водитель грузовика. «Да водитель фуры ненормальный, я за ним ехал от Красного Бора. Он летел всю дорогу около 100 км/ч. В Ям-Ижоре шёл около 80 км/ч, даже не притормаживал, всех обгонял. До Славянки летел около 80–100 км/ч, первый раз чуть не снёс машину у эстакады на Колпинское шоссе. Так и летел, и долетался. Авария произошла при мне, я стоял на светофоре в левом ряду, а он как шёл, так и шёл. Хоть бы посигналил, только моргал фарами. Просто снёс легковушки, а легковушка вошла в бок поворачивающему микроавтобусу. Фура вообще ненормально двигалась по Московскому шоссе. Всех обгоняла», — уверяет Алексей.

В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 8:20, составляет обычные для этого времени 5 баллов.



Днем 21 декабря Московское шоссе встало в многокилометровых пробках из-за ДТП с грузовиками на пересечении с Ленсоветовской дорогой. Четыре автобусных маршрута пришлось пустить в объезд. 22 декабря в проезде к складам от Московского шоссе сломался самосвал: у него отвалилась ось. Через некоторое время к самосвалу добавилась фура: она пыталась объехать сломавшийся грузовик, но в итоге сползла в него.

А в конце ноября — начале декабря трасса стояла два дня из-за того, что фуры не могли выехать со складов по нечищенной дороге.

