На остановке в Красном Селе загорелся автобус

Пассажирский автобус тушили вечером 22 декабря в Красносельском районе Петербурга. Пожар произошел прямо на остановке общественного транспорта.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 17:41 поступила информация о возгорании автобуса у дома 21 по улице Восстановления. Пожар произошел в моторном отсеке. В 17:53 возгорание было локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.

Очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» уточняют, что автобус горел на остановке у нового ДК на Кингисеппском шоссе. На кадрах с места ЧП видно, как у автобуса-«гармошки» полыхает моторный отсек, а некоторые автомобилисты на всякий случай объезжают пожар по встречке.