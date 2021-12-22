Мать 9-летней студентки МГУ Тепляковой заявила, что девочке «угрожали психологическим тестом»

Девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой «угрожали психологическим тестированием индивидуальных особенностей». Об этом 22 декабря рассказала РБК мать девочки Наталия.



Женщина говорит, что в письме от учебной части обещали оценить на экзамене академические и психологические особенности Алисы. Насчет первого родители не возражали, но психологическое тестирование запретили.



«За день до экзамена слили информацию о том, что ее будут заваливать. Инцидент с конфликтом был записан на камеру сотрудницей факультета, теперь мы знаем, кем именно», — добавляет Теплякова.

