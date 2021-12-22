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Мать 9-летней студентки МГУ Тепляковой заявила, что девочке «угрожали психологическим тестом»

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Девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой «угрожали психологическим тестированием индивидуальных особенностей». Об этом 22 декабря рассказала РБК мать девочки Наталия.

Женщина говорит, что в письме от учебной части обещали оценить на экзамене академические и психологические особенности Алисы. Насчет первого родители не возражали, но психологическое тестирование запретили.

«За день до экзамена слили информацию о том, что ее будут заваливать. Инцидент с конфликтом был записан на камеру сотрудницей факультета, теперь мы знаем, кем именно», — добавляет Теплякова.

Накануне в МГУ сообщили, что отец девочки Евгений Тепляков напал на завкафедрой, после чего сотрудники университета вызвали полицию. По версии представителей вуза, Алиса сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию» и ответила неправильно. Расстроившись, она выбежала из аудитории. Ее отец попытался прорваться в здание, но сотрудники ему помешали. В МГУ добавили, что одному сотруднику после скандала понадобилась медицинская помощь.

«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Отец девочки Евгений сообщал, что семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.

До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.

Позднее в МГУ рассказали о том, что девятилетняя Алиса Теплякова с 8 сентября не ходила на занятия.

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Комментарии (23)

Милая +
Психологическое тестирование не может никому причинить никакого вреда. Пусть Тепляковы не боятся его и спокойно пройдут. Разве это страшно или опасно?
А вот поведение родителей вызывает опасение за адекватность воспитания детей и требований к вузу.
Brevnault
Тут без личного участия президента не обойтись. Надо просить, чтобы вмешался. Ну или хотя бы силовикам оклады поднял.
Laska77
впервые услышала про вундеркиншу от Фъ :))), специально почитала и просмотрела некоторые видео из ток-шоу. Так я в шоке, это мало сказать. Папашка неадекват, глаза как у сектанта, видно что вся семейка без его кивка не может сказать и слова, мамашка замученная и смирилась со своим "местом", а девочка - просто натасканная на некоторые предметы, правильно в МГУ сказали, что у нее исключительно фрагментальные знания, речь и дикция как у детсадовки, отвечать на вопросы вАще не может, тк не понимает что спрашивают и что говорить, тк папа насчет этого не проинструктировал. ппц семейка! сектанты какие-то.
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