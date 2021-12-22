Под «Русичем» загорелась земля. Из-за пожара в Шушарах с девелопера требуют 2 млрд рублей

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Петербургский арбитраж на прошлой неделе принял к производству иск складской компании «Эксклюзив» к структуре девелоперского концерна «Русич». На его складском комплексе в Шушарах 9 ноября произошел сильный пожар, которому в первые минуты присвоили третий ранг из пяти существующих. Арендатор и поклажедатели, среди которых оказались крупные рыбодобытчики и рыботорговцы Северо-Запада, оценили полученный ущерб почти в 2 млрд рублей и обратились в суд за компенсацией.

Масштаб происшествия нетипичен для современных складских объектов. Как утверждает истец, здание было не достроено до конца, а независимая экспертиза показала огрехи противопожарной системы. Несмотря на это, можно сказать, что обеим сторонам повезло — случись пожар на несколько дней позже или окажись склад заполнен до предела, убытки могли бы быть больше в разы.



ООО «СК Эксклюзив» в 2020 году заключило с ООО «Русич-Шушары» контракт на строительство по схеме built-to-suit (строительство под нужды определенной компании) современного мультирежимного складского комплекса категории А+ площадью 54 тыс. м2. Объект был долгожданным, поскольку петербургскому рынку никак не удается избавиться от дефицита свободных площадей.

Строительство началось в ноябре 2020 года и официально продлилось чуть менее года, а фактически должно продолжаться до сих пор. Как пояснил генеральный директор и совладелец «СК Эксклюзив» Константин Казекин, 15 октября «Русич-Шушары» представило заключение петербургского Госстройнадзора о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Оговаривалось, что строительство закончено не до конца, но объект находится в высокой степени готовности и после подписания актов доступа можно приступать к его использованию. Заключение ГАСН стало для компании весомым аргументом.

Однако после этого арендатор — «не от недоверия», а потому что объект серьезный и крупный, — обратился за независимой экспертизой в консалтинговую компанию Knight Frank. Увы, логистический оператор не смог получить ее результаты до пожара.



Возгорание началось в районе 13:00–13:30 часов 9 ноября. В 13:40 информация о нем поступила в МЧС. Казекин наблюдал за происходящим на месте. По словам предпринимателя, несмотря на то, что пожарные оперативно прибыли, развернули рукава, обильно поливали здание водой, огонь долгое время не сдавался.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Как стало понятно уже после по фото и видео с места, возгорание произошло в центральной части, в межстенном пространстве. Огонь распространился по стене, «поднялся» на крышу, а оттуда перешел на товар. Там при температуре -21°C хранилась замороженная рыба. Сгорели все 14 тыс. тонн.

Локализовать пожар удалось только в 16:40, силами 148 пожарных и 39 машин. «Горели конструкции, которые, на наш взгляд, не должны были гореть — PIR-панели. Они должны были как-то тлеть, что ли…А горело очень хорошо. Пожар был прямо неостанавливаемый, — вспоминает Казекин и отмечает нетипичность ситуации: — Я 20 лет работаю на таких складах. Такого не видел никогда. Были возгорания, но всегда локальные». Здесь же полыхала треть здания, созданного по современным стандартам, на площади как минимум 18 тыс. кв. м.

Проверку пожара начала прокуратура, которую интересовало исполнение законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации помещения. Проверка продолжается, ожидаются результаты сложной экспертизы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Насколько известно арендаторам, собственную проверку проводит МЧС. Срок, отведенный на нее законом, еще не истек. Потому даже предположения о причинах пожара и нетипичной «горючести» здания в «СК Эксклюзив» выдвигать не берутся.

Однако в компании утверждают, что из результатов независимой экспертизы Knight Frank, которые, по иронии судьбы, пришли спустя три дня после пожара, следует, что система пожарооповещения и автоматического пожаротушения не была смонтирована. В отчете используются такие формулировки, как: «Монтажные работы по обустройству системы автоматического пожаротушения на дату осмотра не закончены», «Не выполнена противопожарная заделка проходов коммуникаций», «…перекрытий», «…отверстий и проходов через конструктив перекрытий».



Эти слова говорят неспециалистам не так много, но основное понятно. «Система не может быть смонтирована в здании на 90 % . Она либо работает, либо нет», — объясняют свою логику в складской компании и утверждают, что как минимум в помещении, где началось возгорание, система не сработала.



предоставлено Константином Казекиным

Фото: предоставлено Константином Казекиным Фото: предоставлено Константином Казекиным Фото: предоставлено Константином Казекиным Фото: предоставлено Константином Казекиным Поделиться Поделиться







«Мы должны исполнить обязательства по договору. Надеемся, конечно, что мы сможем в рамках этого дела заключить некое мировое соглашение, потому что в противном случае это может растянуться и сказаться на сроке сдачи объекта. Нам хочется договориться миром, но, тем не менее, мы вынуждены были ввиду отсутствия обратной связи от собственника обратиться в арбитраж», — сообщил «Фонтанке» представитель «СК Эксклюзив».

В любом случае, компания не хочет терять объект и заинтересована в нем вместе с партнерами, у которых при пожаре пострадал товар на сумму 1,967 млрд рублей. Речь идет о 14 крупных компаниях, в основном из регионов СЗФО. Все они добывают рыбу и торгуют ею, могут похвастаться выручкой от 1 млрд рублей или около того. Среди них петербургское ООО «Юнифрост» (по данным СПАРК, выручка в 2020 году — более 13 млрд рублей), ПАО «Мурманский траловый флот» (12,6 млрд рублей), нижегородское ООО «Крига» (9,4 млрд рублей), ООО «Премиум продукт» (5,6 млрд рублей). Все они привлечены к делу в качестве третьих лиц.



Также «СК Эксклюзив» подало второй иск на сумму в 91,5 млн рублей. Во столько логоператор оценил собственные убытки, включая ущерб, нанесенный технике, которую до сих пор не удалось забрать с территории комплекса.

Что касается заключения Госстройнадзора, которое для недевелоперов стало 100-процентной государственной гарантией качества и безопасности объекта, оно просуществовало всего 6 дней. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского управления, 20 октября «Русич-Шушары» направил письмо с просьбой аннулировать заключение о соответствии в связи с необходимостью внести изменения в проектную документацию. Уже на следующий день ведомство издало приказ, который дезавуировал документ.

«На момент проведения итоговой проверки объект соответствовал требованиям проектной документации, в том числе по пожарной безопасности. Застройщик предъявил все необходимые документы о готовности систем пожарной безопасности. За разрешением на ввод объекта в эксплуатацию строительная организация не обращалась», — подчеркнули в Госстройнадзоре.



«Мы согласны с тем, что право любого лица обратиться с иском в суд. Но после такого обращения в суд, в соответствии с нормами арбитражно-процессуального кодекса, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований, — прокомментировали «Фонтанке» иски в пресс-службе «Русича». — Ознакомившись с исковым заявлением наших процессуальных оппонентов, мы не нашли в нем самого главного, на наш взгляд, а именно: доказательств, изложенных требований. Учитывая фактические обстоятельства дела и отсутствие у заявителя доказательств, не представляется возможным согласиться с требованиями истца.

Комментарии в части противопожарной безопасности считаем до окончания официального расследования преждевременными».

Это не первые трудности, связанные с петербургским проектом «Русича». Ранее компания ООО «Парк Шушары-3» (входит в ГК «А Плюс Девелопмент») требовала признать недействительной сделку купли-продажи земли под будущие склады и взыскать, с ее точки зрения, неоплаченную часть стоимости участка. Суды шли чуть больше полутора лет и в результате закончились мировыми соглашениями.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

