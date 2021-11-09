Пожар в Шушарах локализован. Здание повело, и оно может обрушиться, количество пожарных утроено

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Ленсоветовской дороге локализован в 16:40. На месте начальника ведомства Алексей Аникин уточнил, что в тушении задействованы 148 пожарных, 39 машин, в том числе четыре подъёмных механизма. В районе возгорания работает передвижная химико-радиационная лаборатория.
«Здание сложной планировки, существует угроза обрушения. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности», — рассказали в пресс-службе.
По информации МЧС, складской комплекс строится. Внутри хранится строительное оборудование, холодильники. Возгорание произошло в центральной части, конструкцию повело, опасность обрушения пока не исключена.
«В помещении происходила частичная наладка оборудования. Эвакуированы порядка 250 человек, пострадавших и погибших нет», — сообщил Аникин.
Информация о пожаре на Ленсоветовской дороге поступила в 13:40. К двум часам ранг подняли до второго, в 15:19 возгоранию присвоили третий из пяти существующих номеров сложности. Огонь охватил площадь в 2 тысячи квадратных метров. Проверку начала прокуратура. Надзор интересует исполнение законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации помещения.