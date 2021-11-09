Склад с хозтоварами на Ленсоветовской тушат уже по третьему номеру и по всей площади

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 9 ноября, ранг пожара на Ленсоветовской дороге, 353, повышен до третьего номера в 15.19. На месте работают 14 единиц пожарной техники и 54 человека личного состава. Здание склада, в котором по данным «Фонтанки» находятся хозтовары и холодильник с рыбой, горит по всей площади – 2000 квадратных метров.
МЧС России
Как писала «Фонтанка», первые сообщения о пожаре поступили в МЧС в 13.40. Очаг возгорания был расположен в одноэтажном, складском, строящемся здании размером 100 на 200 метров. Очевидцы слышали, что во время распространения огня из помещений раздавались хлопки.