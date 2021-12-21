Смольный выделит 16 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от осеннего локдауна

На 50% будет уменьшена сумма налога на имущество, используемого организациями культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, за 2022 год.

Общий объем средств на реализацию плана поддержки составит порядка 16 млрд рублей. Для субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма предусмотрено освобождение в 2021-м и уменьшение в 2022 году налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Социально ориентированным НКО в 2022 году дадут субсидии на организацию туристско-экскурсионных поездок для школьников.

С 1 января по 31 декабря 2022 года предприниматели смогут поквартально платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в государственной собственности Петербурга, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.



Предприятиям общественного питания на фуд-кортах и фуд-плейсах дадут субсидии на выплату заработной платы работникам и отчислений на заработную плату в 2022 году.



Компании из пострадавших отраслей получат отсрочку по погашению основного долга на срок до 6 месяцев по льготным микрозаймам, выданным Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.



Также расширена программа выдачи целевых льготных займов на модернизацию производств и выпуск высокотехнологичной продукции. Для этого в бюджетах 2021 и 2022 годов предусмотрена докапитализация Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.



В 2022 году будут увеличены расходы на предоставление предпринимателям цифровых сервисов в рамках реализации проекта «Городской акселератор Санкт-Петербурга».

