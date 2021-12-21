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Смольный выделит 16 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от осеннего локдауна

Правительство Петербурга утвердило план поддержки бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, пострадавших от коронавирусных ограничений. Как говорится в сообщении Смольного от 21 декабря, всего с 30 октября по 7 ноября убытки понесли более 39 тысяч компаний.

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Общий объем средств на реализацию плана поддержки составит порядка 16 млрд рублей. Для субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма предусмотрено освобождение в 2021-м и уменьшение в 2022 году налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Социально ориентированным НКО в 2022 году дадут субсидии на организацию туристско-экскурсионных поездок для школьников.

На 50% будет уменьшена сумма налога на имущество, используемого организациями культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, за 2022 год.

С 1 января по 31 декабря 2022 года предприниматели смогут поквартально платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в государственной собственности Петербурга, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

Предприятиям общественного питания на фуд-кортах и фуд-плейсах дадут субсидии на выплату заработной платы работникам и отчислений на заработную плату в 2022 году.

Компании из пострадавших отраслей получат отсрочку по погашению основного долга на срок до 6 месяцев по льготным микрозаймам, выданным Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Также расширена программа выдачи целевых льготных займов на модернизацию производств и выпуск высокотехнологичной продукции. Для этого в бюджетах 2021 и 2022 годов предусмотрена докапитализация Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

В 2022 году будут увеличены расходы на предоставление предпринимателям цифровых сервисов в рамках реализации проекта «Городской акселератор Санкт-Петербурга».

Для действующих резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» предусмотрено продление до 2024 года пониженной ставки налога на прибыль и установление дифференцированных ставок для вновь зарегистрированных резидентов.

Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендуется предоставить отсрочку платежей за потребляемые ресурсы (воду и тепловую энергию) и приостановить до 31 марта 2022 года работу с задолженностью, не ограничивать и не прекращать подачу ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО.

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Комментарии (9)

Mustamyaki
Я уверен, что эта помощь пойдёт на поддержку пострадавшим харчевням и прочим кинотеатрам!
Чтобы наши кристально чистые чиновники воспользовались такими сложными временами пандемии для распределения бюджетных средств в пользу структур, аффилированных со своими родственниками и друзьями - да ни в жисть!
266617737
Да там все шляпа, одна знакомая дама предприниматель из экспертного совета постоянно об этом говорит и пишет, вся помощь такова, что преприниматель увязает все больше и скоро на развалинах останется сбербанк и яндекс доставка с такой помощью. Особенно она глумится над льготными займами.
SlawaPiter
Можно даже не сомневаться кому они достанутся...
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