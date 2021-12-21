Смольный выделит 16 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от осеннего локдауна

Общий объем средств на реализацию плана поддержки составит порядка 16 млрд рублей. Для субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма предусмотрено освобождение в 2021-м и уменьшение в 2022 году налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Социально ориентированным НКО в 2022 году дадут субсидии на организацию туристско-экскурсионных поездок для школьников.
На 50% будет уменьшена сумма налога на имущество, используемого организациями культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, за 2022 год.
С 1 января по 31 декабря 2022 года предприниматели смогут поквартально платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в государственной собственности Петербурга, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Предприятиям общественного питания на фуд-кортах и фуд-плейсах дадут субсидии на выплату заработной платы работникам и отчислений на заработную плату в 2022 году.
Компании из пострадавших отраслей получат отсрочку по погашению основного долга на срок до 6 месяцев по льготным микрозаймам, выданным Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.
Также расширена программа выдачи целевых льготных займов на модернизацию производств и выпуск высокотехнологичной продукции. Для этого в бюджетах 2021 и 2022 годов предусмотрена докапитализация Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.
В 2022 году будут увеличены расходы на предоставление предпринимателям цифровых сервисов в рамках реализации проекта «Городской акселератор Санкт-Петербурга».
Для действующих резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» предусмотрено продление до 2024 года пониженной ставки налога на прибыль и установление дифференцированных ставок для вновь зарегистрированных резидентов.
Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендуется предоставить отсрочку платежей за потребляемые ресурсы (воду и тепловую энергию) и приостановить до 31 марта 2022 года работу с задолженностью, не ограничивать и не прекращать подачу ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО.