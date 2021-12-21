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Прокурор предлагает дать 5 лет блогеру, справившему нужду на портрет ветерана

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Пять лет колонии общего режима — такое наказание обвинение попросило назначить юноше, который обвиняется в осквернении стенда с фотографией ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово (Москва).

«В Московском городском суде государственный обвинитель прокуратуры города Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на пять лет», — рассказали 21 декабря агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.

Обвиняемый — житель Москвы Матвей Юферов. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, ночью 25 ноября 2021 года на Измайловском бульваре, на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны — жителей московского района Измайлово (это объект мемориального значения), Юферов совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветерана Анатолия Фролова. Как уже сообщалось, он помочился на стенд с фотографией и информацией о ветеране, а затем похвастался фотографией перед подписчиками в соцсетях.

Юферова обвинили по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана ВОВ, совершенные публично, с использованием интернета). Он находится под стражей в СИЗО. Его дело рассмотрит Московский городской суд.

В ноябре было возбуждено уголовное дело в отношении двух юных петербуржцев, которые сфотографировались со спущенными штанами на фоне Спаса на Крови. До этого СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора. Суд не стал избирать ей меру пресечения.

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Комментарии (32)

166333322
Интересно, а птиц и бродячих животных тоже сажать в тюрьму будут за то что они гадят на памятники?
SU LUX INN
все, кто оправдывает Вандала и святотатца - должны Сидеть! даже статус Пригожинских не будет Вам извинением!
Софокл Аристархович
Если 5 много, то есть предложение уменьшить срок за счет отрезания "орудие преступления" и делов то!
Далее - показать это по "П-му" каналу в вечерних новостях, дабы другим неповадно было без мозгов жить! Нет мозгов - калека!!!
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