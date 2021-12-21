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Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком на трассе «Кола» в Ленобласти

Серьезная авария с грузовым автомобилем произошла утром вторника, 21 декабря, на федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Травмы получил ребенок.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, около 6 часов утра на автодороге Р-21 «Кола», в районе поселка Инема, столкнулись микроавтобус FIAT Ducato и грузовик. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал 12-летний мальчик.

Ребенок получил ушиб головы и черепно-мозговую травму. Его госпитализировали.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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