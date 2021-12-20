Смольный показал, как в Петербурге благоустроят набережную у моста Бетанкура

В 2022 году планируется благоустроить набережную Малой Невы у моста Бетанкура. Проект архитекторы разрабатывали вместе с жителями. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.
Чиновники обещают, что проект благоустройства учтет уже сложившееся функциональное зонирование и транзитные маршруты территории.
Планируется обустроить площадки для тихого отдыха со стилизованными под портовые контейнеры беседками, а также места для рыбалки и зона отдыха с вращающимися лежаками. Главная пешеходная дорожка предстанет в виде линии, связующей весь ландшафт.
Территория получит новый облик в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».