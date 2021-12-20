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Смольный показал, как в Петербурге благоустроят набережную у моста Бетанкура

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В 2022 году планируется благоустроить набережную Малой Невы у моста Бетанкура. Проект архитекторы разрабатывали вместе с жителями. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Чиновники обещают, что проект благоустройства учтет уже сложившееся функциональное зонирование и транзитные маршруты территории.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга
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Планируется обустроить площадки для тихого отдыха со стилизованными под портовые контейнеры беседками, а также места для рыбалки и зона отдыха с вращающимися лежаками. Главная пешеходная дорожка предстанет в виде линии, связующей весь ландшафт.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга
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Территория получит новый облик в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга

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Комментарии (5)

Банин
А качели на фотки - это арт-хаус или антивандальное?
Банин
На первой фотке ребенка не заретушировали - педофилы что ли?
mynine
У реки два берега? Про который идет речь не поясните?
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