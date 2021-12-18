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Майору Грому снимут приквел. Место действия — альтернативный Петербург 90-х

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Детство майора Грома станет темой приквела нашумевшей картины. Новый фильм снимет тот же режиссер — Олег Трофим. Об этом рассказал 18 декабря телеграм-канал «Кинопоиска», продуктом которого станет лента.

«Благодаря этой истории зрители узнают, что сформировало характер и жизненные принципы майора Грома», — сообщает издание, добавляя, что речь пойдет о самом Игоре Громе и его отце Константине: пока папаша вместе с другим полицейским будет пытаться найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, сынок со своим приятелем ввяжется в сомнительные авантюры в попытках заработать.

Место действия картины — альтернативный Петербург 1990-х. Исполнители ролей пока не называются.

Съемки фильма планируется начать весной 2022 года.

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Комментарии (3)

Артист ритуальных услуг
Альтернативный Петербург нам ужо показывали в сериале "купчино". :))
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