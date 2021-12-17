За четыре дня уборочная техника накатала по ЗСД десять «Дакаров»

Как сообщает 17 декабря пресс-служба «Магистрали Северной столицы», за прошедшие четыре дня с ЗСД убрали более 16 тысяч кубометров снега, а общий пробег уборочной техники превысил 70 тысяч километров — это в десять раз больше трассы ралли «Дакар». В среднем каждая машина проехала по 2,5 тысячи километров. Всего же с начала зимы 2021 года с магистрали вывезли 37 тысяч кубометров снега.



ЗСД обслуживают две эксплуатационные базы: юг и север. На протяжении прошедших четырех дней дежурные инженеры каждые 3 часа выезжали осматривать состояние дорожного полотна, а уборочная техника выходила на расчистку магистрали 7–8 раз в сутки. На расчистку с баз одновременно выходят 50 комбинированных дорожных машин: 25 — с юга на север и 25 — с севера на юг. Они колоннами объезжают трассу по всей протяженности. По одиночке техника работает на расчистке разметки, уборке островков безопасности, барьерных ограждений и пунктов оплаты.