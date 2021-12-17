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За четыре дня уборочная техника накатала по ЗСД десять «Дакаров»

С 13 по 16 декабря, по данным эксплуатационной службы Западного скоростного диаметра Петербурга, на магистрали выпало 28 см снега. На ЗСД подвели уборочные итоги недели.

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Как сообщает 17 декабря пресс-служба «Магистрали Северной столицы», за прошедшие четыре дня с ЗСД убрали более 16 тысяч кубометров снега, а общий пробег уборочной техники превысил 70 тысяч километров — это в десять раз больше трассы ралли «Дакар». В среднем каждая машина проехала по 2,5 тысячи километров. Всего же с начала зимы 2021 года с магистрали вывезли 37 тысяч кубометров снега.

ЗСД обслуживают две эксплуатационные базы: юг и север. На протяжении прошедших четырех дней дежурные инженеры каждые 3 часа выезжали осматривать состояние дорожного полотна, а уборочная техника выходила на расчистку магистрали 7–8 раз в сутки. На расчистку с баз одновременно выходят 50 комбинированных дорожных машин: 25 — с юга на север и 25 — с севера на юг. Они колоннами объезжают трассу по всей протяженности. По одиночке техника работает на расчистке разметки, уборке островков безопасности, барьерных ограждений и пунктов оплаты.

В компании напоминают, что уборка снега на ЗСД проводится колонной техники, идущей «внахлест» по всей ширине проезжей части. Водителей просят ради собственной безопасности не пытаться встраиваться в колонну уборочной техники и следовать предписаниям знаков и табло переменной информации.

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Комментарии (4)

Философ (не тролль)
16000 м3 с 70000 км - это 0,229м3 или 229 л с километра. Бочка снега с километра дороги. Хорошо покатались. Солярки сожгли около 3500 л. Воздух испортили, матчасть поизносили. Ничего себе достижения.
Suricat
накатал то много, а вот снег так и не убран. Просто покататься выезжали?
angel of death
зато город завален этим снегом по самое небалуйся.... лучше бы город бы чистили...
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