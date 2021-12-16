Иван Сафронов встретит Новый год в Лефортово. Он оставлен под стражей

В октябре арест Сафронова был продлён до 7 января 2022 года. Журналист сегодня смог немного пообщаться с собравшимися. Поздравил коллег и близких с наступающим Новым годом и рассказал, что снова получает письма, которые ранее ему перестали передавать в СИЗО.

«Первым апелляционным судом сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Московского городского суда, которым был продлен срок содержания под стражей Сафронова. Коллегия не нашла оснований для отмены или изменения данного постановления, оно оставлено без изменения», — сообщили изданию в суде.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции вечером 16 декабря признал законным продление ареста журналисту, советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом в четверг сообщает РБК .

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист», — шутил Сафронов в суде.



Бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле 2021 года. Он обвиняется по статье о госизмене (ст. 275 УК). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Изначально сообщалось, что Сафронов был связан с чешской разведкой. Осенью 2021 года СМИ сообщили о новых эпизодах. Якобы Сафронов был связан с разведками Германии и Японии. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ноябре следователи снова пытались получить от Сафронова признательные показания, предлагая новую сделку.



15 декабря стало известно, что нынешний работодатель журналиста, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был допрошен по делу Сафронова.



Параллельно с работой следствия по делу Минюст пытается привлечь к наказанию адвокатов Сафронова, которые ранее отказывались давать следователям подписки о неразглашении. На этом фоне Минюст предлагает поправки к закону «Об адвокатуре», согласно которым адвокатские палаты больше не смогут отказаться рассматривать требование министерства о наказании адвоката.

