Адвокат Ивана Сафронова заявил об уголовном преступлении после сообщений о связи журналиста с японской разведкой

Иван Павлов* ( включён в реестр СМИ-иноагентов Минюста. — Прим. ред.) , адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, заявил 11 ноября об уголовном преступлении в виде публикаций в СМИ информации о том, что бывший сотрудник газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», советник главы Роскосмоса, якобы контактировал с разведкой Японии. Накануне о связи Сафронова с военным атташе Токио в Москве сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники .

«Если указанная информация достоверна, то, значит, кто-то слил в СМИ результаты оперативно-разыскной или контрразведывательной деятельности — а это ни много ни мало разглашение гостайны, статья 283 УК РФ — до четырёх лет лишения свободы. Да и повод начать проверку службе собственной безопасности в ФСБ. Если же информация не соответствует действительности, то тогда речь идёт о клевете, соединённой с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, — тогда это статья 128.1, ч. 5, УК РФ, до пяти лет лишения свободы. Либо одно, либо второе, и третьего не дано», — прокомментировал Иван Павлов ситуацию в своем Facebook.

Юрист добавил, что «на сцену приглашается Следственный комитет». «Пусть разберётся, о каком именно преступлении тут идёт речь», — отметил Павлов. Адвокат Ивана Сафронова полагает, что публикация информации о том, что журналист якобы контактировал с японской разведкой, нужна, чтобы «сбить одну информационную волну своей волной».



«Очевидно, что наши процессуальные оппоненты решили сменить тактику замалчивания на тактику забалтывания. Всё-таки дело Сафронова — самое освещаемое дело о госизмене, потому что коллеги-журналисты проявляют цеховую солидарность, подписывают ходатайства, направляют обращения, придают огласке в СМИ малейшие события, бомбят Пескова вопросами на брифингах, вынуждают президента неуклюже комментировать процесс», — пишет Павлов.



В начале ноября ФСБ завершила расследование уголовного дела Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. До сих пор Сафронова обвиняли в связях с чешской разведкой, но в окончательном обвинении появился новый эпизод — передача данных о деятельности ВС РФ в Сирии политологу Демури Воронину и немецкой разведке.

