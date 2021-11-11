FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Адвокат Ивана Сафронова заявил об уголовном преступлении после сообщений о связи журналиста с японской разведкой

Адвокат Павлов* назвал сообщения СМИ по поводу связи Ивана Сафронова с японской разведкой уголовным преступлением

3
Печать

Иван Павлов* (включён в реестр СМИ-иноагентов Минюста. — Прим. ред.), адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, заявил 11 ноября об уголовном преступлении в виде публикаций в СМИ информации о том, что бывший сотрудник газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», советник главы Роскосмоса, якобы контактировал с разведкой Японии. Накануне о связи Сафронова с военным атташе Токио в Москве сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

ПоделитьсяПоделиться

«Если указанная информация достоверна, то, значит, кто-то слил в СМИ результаты оперативно-разыскной или контрразведывательной деятельности — а это ни много ни мало разглашение гостайны, статья 283 УК РФ — до четырёх лет лишения свободы. Да и повод начать проверку службе собственной безопасности в ФСБ. Если же информация не соответствует действительности, то тогда речь идёт о клевете, соединённой с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, — тогда это статья 128.1, ч. 5, УК РФ, до пяти лет лишения свободы. Либо одно, либо второе, и третьего не дано», — прокомментировал Иван Павлов ситуацию в своем Facebook.

Юрист добавил, что «на сцену приглашается Следственный комитет». «Пусть разберётся, о каком именно преступлении тут идёт речь», — отметил Павлов. Адвокат Ивана Сафронова полагает, что публикация информации о том, что журналист якобы контактировал с японской разведкой, нужна, чтобы «сбить одну информационную волну своей волной».

«Очевидно, что наши процессуальные оппоненты решили сменить тактику замалчивания на тактику забалтывания. Всё-таки дело Сафронова — самое освещаемое дело о госизмене, потому что коллеги-журналисты проявляют цеховую солидарность, подписывают ходатайства, направляют обращения, придают огласке в СМИ малейшие события, бомбят Пескова вопросами на брифингах, вынуждают президента неуклюже комментировать процесс», — пишет Павлов.

В начале ноября ФСБ завершила расследование уголовного дела Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. До сих пор Сафронова обвиняли в связях с чешской разведкой, но в окончательном обвинении появился новый эпизод — передача данных о деятельности ВС РФ в Сирии политологу Демури Воронину и немецкой разведке.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Журналист не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. Часть его адвокатов, в том числе Иван Павлов, ранее покинули территорию России. Минюст пытается лишить Павлова статуса адвоката.

* Включён в реестр физических лиц — СМИ-иноагентов Минюста РФ в 2021 году.

По теме (17)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
Пoка сафoнoвых и павлoвых за хвoст не берут им все здесь нравится в мск наслаждаются жизнью, чужих истoрий не слышат, всё хoрoшo. А чуть самoro кocнулocь вдруr сразу всё плoхo. Я бы спрoсил сафoнoва o тoм чтo oн сделал будучи rлубoкoбюджетникoм дoлrие roды чтoбы сейчас у неro всё пo закoну в деле делалocь и тп. Затo все при недвижимoсти, статуетки друr друrу вручают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний