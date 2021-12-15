Глава «Роскосмоса» допрошен в качестве свидетеля по делу Ивана Сафронова

Свидетельские показания главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина есть в деле о госизмене, обвиняемым по которому проходит его советник и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов.



Об этом 15 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ивана Павлова* (включен в реестр СМИ-иноагентов), который курирует работу защиты Ивана Сафронова. Юрист сообщил, что допрос Рогозина прошёл летом — примерно через год после ареста Сафронова. Других подробностей он не привёл.



Сафронова, который с мая прошлого года работал советником Рогозина, задержали 7 июля 2020 года. Он не признаёт вину в государственной измене и полагает, что обвинение связано с его журналистской деятельностью. От сделки со следствием отказался. В «Роскосмосе» после задержания Сафронова заявляли, что доступа к секретной информации у него не было.

