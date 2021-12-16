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Лобовое ДТП на «Нарве» отправило в больницу трехлетнего пассажира

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Выезд на «встречку» привел к серьезной аварии вечером 15 декабря на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе. В одной из машин пострадал ребенок.

Как стало известно «Фонтанке», в 19:55 на 144-м километре автодороги «Нарва» 51-летний житель Ивангорода, двигаясь на личном Geely MK от Ивангорода в сторону Кингисеппа, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там KIA Rio под управлением 33-летней жительницы Кингисеппа. На кадрах с места ДТП видно, что «КИА» получила серьезные повреждения передней части.

В результате ДТП пострадал трехлетний пассажир «Рио». Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и сочетанную травму и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Водитель «Джили» в 2021 году за нарушение ПДД к ответственности не привлекался.

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Комментарии (1)

killbeachtrash
Китайский автопром на 2 месте по диагнозу. На 1 месте Российский ( я говорю про легковой класс).
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