Лобовое ДТП на «Нарве» отправило в больницу трехлетнего пассажира

Выезд на «встречку» привел к серьезной аварии вечером 15 декабря на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе. В одной из машин пострадал ребенок.



Как стало известно «Фонтанке», в 19:55 на 144-м километре автодороги «Нарва» 51-летний житель Ивангорода, двигаясь на личном Geely MK от Ивангорода в сторону Кингисеппа, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там KIA Rio под управлением 33-летней жительницы Кингисеппа. На кадрах с места ДТП видно, что «КИА» получила серьезные повреждения передней части.