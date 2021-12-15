«Почта России» запустила КАМАЗы на метане для доставки грузов в Петербург

Как сообщает 15 декабря пресс-служба «Почты России», использовать КАМАЗы на метане в СЗФО компания начала в июне этого года и в декабре они уже обслуживают 6 из 21 маршрута. Сейчас в регионе работают 18 таких машин, их используют на магистральных направлениях, в частности на маршрутах Петербург — Москва, Петербург — Псков и Петербург — Великий Новгород.

Около 30% логистических маршрутов «Почты России» в Северо-Западном федеральном округе к концу 2021 года обслуживают автомобили, работающие на метане. Газовые КАМАЗы теперь возят посылки из Петербурга в Москву, Псков и Новгород.

«Перевод автомобилей на метан — одна из стратегических задач «Почты России», — рассказывает директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебренников. — В качестве топлива мы применяем компримированный природный газ (КПГ). Помимо пользы для экологии региона, только за ноябрь текущего года переход на этот вид топлива позволил нам сэкономить более 1,2 миллиона рублей за счет более выгодных тарифов».

Автомобили на метане выделяют почти втрое меньше углекислого газа, чем бензиновые, и на 90% меньше азота, чем дизельные, а задымленность и загрязнение воздуха от них меньше в 9 раз за счет отсутствия сажи и соединений серы в выхлопе. По степени чувствительности метан входит в самый безопасный четвёртый класс. По оценкам «Почты», если заменить 190 бензиновых машин на автомобили на метане, выбросы углекислого газа снизятся до 53 тысяч тонн в год.

Метановое топливо и более выгодно. На общедоступной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции оно дешевле дизеля на 54% и бензина — на 49%, а если заправляться на собственной АГНКС, то выгода составит 76% и 71% соответственно. В итоге среднегодовые затраты на заправку одного грузовика по сравнению с дизелем снижаются на 1,3 миллиона рублей, рассчитывают в компании.